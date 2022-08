¡La maldición Panini! Ticos que salieron en el álbum y no fueron al mundial

El lanzamiento del álbum Panini, que se venderá en el país a partir del 29 de agosto, genera toda clase de emociones para los fiebres del fútbol y también para algunos de los que verán sus rostros en las famosas postalitas.

Sin embargo, el aparecer en el álbum no garantiza que los jugadores sean convocados para la Copa del Mundo.

De hecho son varios los futbolistas ticos que se dieron el gusto de verse en una postal, pero se quedaron con las ganas de ir a la cita mundialista.

Para el primer mundial de la Tricolor, Italia 90, quedaron fuera Evaristo Coronado, José Arturo Hidalgo y Enrique Díaz, pese a que figuraron en el álbum.

Para Corea y Japón 2002 solo Reynaldo Parks estuvo fuera del llamado final de Alexandre Guimaraes, por lesión. En su lugar fue el exmanudo Pablo Chinchilla.

Cuatro años después, para Alemania 2006, Guima repetía como técnico y dejó por fuera a Steven Bryce, Jafet Soto y a Alonso Solís.

Para Brasil 2014, no llevaron a Álvaro Saborío, quien tenía su cara estampada en el coleccionable, pero se lesionó y fue a la Copa del Mundo como invitado.

Y para Rusia 2018, Michael Umaña fue el único que apareció en el álbum y no llegó a tierras europeas.

Alonso Solís fue uno de los que apareció en el álbum Panini del Mundial de Alemania 2006, pero Guima lo dejó en Tiquicia. Cortesía.

Verdad a medias

Alonso Solís, uno de los descolados para Alemania 2006, contó que él ya sabía que quedaría fuera de la Copa del Mundo.

“La verdad es que el no ser convocado era un golpe a medias, porque jugué en la eliminatoria, pero con la llegada de Guima sabía que no iba a ser llamado.

“Nada más era confirmar lo que iba a pasar y la verdad ya me estaba preparando para no escuchar mi nombre el día en que dieron la lista”, confesó el Mariachi.

Solís era uno de los jugadores que aparecía en el álbum de la Copa del Mundo del 2006, pero asegura que ignoraba su presencia en el coleccionable.

“No recuerdo quién fue, pero me dijeron ‘ahí sale en el álbum Panini’ y yo me di cuenta tiempo después, porque no soy de coleccionar álbumes, ni siquiera cuando estaba carajillo”, afirmó.

Pero ¿conserva Solís su calcomanía?

“La veo a cada rato porque me la envían o porque la veo en redes sociales, pero no la tengo.

“Desde ese momento y hasta el día de hoy, varias personas me dicen que había tenido que ir al Mundial”, mencionó Solís.

Solís no le guarda rencor a Alexandre Guimaraes. Rafael Pacheco.

Sin rencor

En la actualidad, el también cantante y presentador de televisión reconoció que aunque sabía que en ese entonces tenía un pie fuera del Mundial, no ocultó su dolor.

“Yo sabía lo que iba a pasar, pero se siente feo, fue un duro golpe. Uno tiene derecho a estar triste y agüevado un día, dos días, pero hay que levantarse y seguir.

“Ese día escribí que iba a ser el mejor jugador del campeonato y que sería goleador y lo hice”, manifestó Alonso, quien en el Torneo de Invierno de ese año hizo 16 goles y recibió el premio al mejor jugador.

Solís comentó que su familia lo apoyó en todo momento, pues sabían que el no ser convocado no era una decisión por rendimiento deportivo.

“Lo que me da tranquilidad es que hice un buen trabajo y eso se reflejó en el campeonato. La verdad ya no sirve para andar de rencoroso, a Guima lo he visto y si él me ve me saluda y yo lo saludo.

“Lo que pasó lo acepto como vino, sé que Dios tiene el control sobre mi vida”, expresó Alonso.

Genera dudas

El portero de Alajuelense Leonel Moreira es uno de los seleccionados que aparecerá en el álbum Panini de la Copa del Mundo Catar 2022.

Esta sería la segunda participación de un mundial en la carrera del arquero, pero en este momento es blanco de críticas de algún sector de la afición, inclusive para algunos Leo no debería ser tomado en cuenta para la cita mundialista que iniciará el 20 de noviembre.

Recordemos que Moreira fue convocado para Brasil 2014, solo que en esa oportunidad no acudió a la cita mundialista por una lesión, tampoco salió en el álbum, esa vez solo apareció la postalita de Keylor.

Para Rusia 2018, Osito cumplió el sueño mundialista al ser convocado por Óscar Ramírez, pero se quedó con las ganas de salir en el álbum Panini, otra vez solo figuró Navas.

Por lo que es la primera vez que Moreira sale en el álbum, pero por rendimiento su presencia en Catar tiende de un hilo.

Conversamos con un par de expertos, quienes nos dijeron si Leonel debe ponerle para que su imagen en el álbum sea bien recordada.

El portero Leonel Moreira ha sido criticado por el rendimiento de los últimos meses. José Cordero. (Jose Cordero)

Merece el chance

Para el analista José Luis Bustos, el llamado del arquero manudo, de 32 años, no debe ser puesto en duda.

“Es un portero probado, que tiene experiencia y por eso estuvo en México, no es nada fácil llegar a la Liga mexicana, aunque no fuera titular.

“Siempre ha tenido un rendimiento importante en los equipos en los que ha estado”, añadió.

Para Bustos, el bajón del guardameta rojinegro no es un indicador para que no sea tomado por Luis Fernando Suárez en el próximo Mundial.

“Un bajón de rendimiento lo tiene cualquiera y en este momento, el técnico de la Liga (Fabián Coito) lo que hace es apoyar al jugador, dándole confianza, esos errores son normales, si vemos la cantidad de partidos que ha hecho el rendimiento que tiene es bueno.

“Creo que en este momento hay porteros de jerarquía (Keylor Navas, Esteban Alvarado) y si yo fuera el técnico lo llevaría, los errores son normales, pero creo que Leonel es un arquero de mucha calidad”, comentó.

El analista explicó que el Mundial no debería ser un elemento que le añada presión a los jugadores.

“Si hoy un arquero comete un error y lo cambian por otro, luego tendré dos arqueros compitiendo con el mismo nivel de estrés.

“Siento que es normal, en un puesto tan delicado donde Leo ha sido sobresaliente, un arquero debe de ser de garantía, que pase por un momento no tan bueno, no debe ser equivalente a que quedará fuera de la Copa del Mundo y uno entiende que la afición va a descargar sus energías para que el portero sea siempre el número uno″, comentó.

El arquero de Alajuelense aparecerá por primera vez en el coleccionable. Cortesía.

Hacer conciencia

El exportero del Saprissa Álvaro Fuentes considera que las convocatorias se deberían hacer a conciencia y considera que Leo no está en su mejor momento, pero más allá de lo físico, hay un tema que le preocupa más.

“Me duele mucho por Leonel, pero para mí deberían ir los que estén en mejores condiciones, como Esteban Alvarado, que tiene unas condiciones increíbles y de la final del torneo pasado a este se le ve completamente diferente y lo demuestra en la cancha.

“El principal problema de Leonel no es tanto que falle, porque somos humanos, pero él no quiere reconocer que se equivoca y eso le puede generar inseguridad y lo está demostrando en la cancha y si sigue así, no será ni tomado en cuenta en su club”, aseguró.

Para Fuentes, luego de Catar 2022 él no ve a Moreira como legionario, después de que no se luciera cuando tuvo la oportunidad en México y Bolivia.

“Personalmente es hora de pensar en alguien más joven, me gustan Patrick Sequeira, que en la sub-23 no le dieron pelota, pero está afuera (Europa) y si se mantiene allá es porque tiene condiciones.

“Keylor es un gran portero, pero después de este mundial hay que ir buscando el recambio, tal y como lo hizo Luis Fernando Suárez en la eliminatoria y que eso ayudó a clasificar a Catar”, señaló.

Un joven Ronald González fue a Italia 90, con apenas 19 años. Archivo GN.

No era su prioridad

Volviendo al álbum Panini, ahora vamos a contar un caso contrario, la historia de un jugador que no salió, pero que sí jugó la Copa del Mundo.

El exdefensor Ronald González fue uno de los jugadores más jóvenes del equipo revelación de Italia 90, tenía apenas 19 años.

En ese entonces, Costa Rica no estaba en el radar y por eso, en el álbum Panini solo le dieron una página a la Tricolor y Ronítal no estaba en ese selecto grupo de jugadores que aparecieron en el álbum.

El ahora entrenador confesó que no le tomaba importancia al asunto.

“Nunca le puse atención, para mí lo importante era ir. Además, que el álbum se hace unos meses antes del Mundial y la mayoría de selecciones tienen jugadores que después no van”, afirmó.

González reconoció que aunque lo deseaba, ni por la mente le pasaba la posibilidad de ir al primer Mundial mayor en el que participó la Sele.

“Cuando la gente me preguntaba les digo que cuando les tomaron las fotos a los de mayor estaba en Arabia Saudita (en el Mundial sub-20 de 1989).

“Y sinceramente lo del álbum Panini en esos años ni lo conocía”, confesó.

Ronital agregó que gracias a la vida conserva gratos recuerdos de su participación en Italia 90, que quedan más allá de una calcomanía y aseguró que en la actualidad no colecciona álbumes.