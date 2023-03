La mascota del fútbol nacional que vino de Colombia y endulza con ricos churchill

La mascota de Puntarenas FC, llamada el Tiburón Parcero, llena de alegría y sabor a los aficionados porteños y de otros equipos, pero lo que pocos saben es que su “papá” es Óscar Ruiz, un colombiano.

El cafetero nos contó cómo hizo para hacer la mascota, cómo confeccionó el traje, de quién fue la idea y algunas de las actividades y anécdotas que le han sucedido con ese simpático disfraz.

Óscar Ruiz con su creación, el Tiburón Parcero. (Cortesía )

“Vine de Colombia hace 24 años y no había nada, me puse a investigar y luego hablé con Alejandra (Ordoñez, antigua presidenta) y le pedí que me dejara ser la mascota y me dijo que sí, entonces yo la diseñé y la hice.

Los porteños se preparan para recibir a Saprissa el viernes y sin duda ahí estará la simpática mascota.

- ¿En qué se inspiró y quién le ayudó a hacerla?

La inspiración vino del mar, entonces hice un tiburón y le puse el Tiburón Parcero. La confeccioné con dos amigos. Tuve que traer la tela de Colombia, es la pana naranja, porque aquí no la pudimos conseguir.

El Tiburón Parcero es muy buscado por los niños. (Cortesía )

- ¿Hace cuánto fue eso?

Eso fue hace como quince años. Es un traje caliente y la gente ha dicho que el Tiburón Parcero se parece a Ignacio Santos por las cejas.

- ¿Cómo le llegó al diseño?

Hice varios hasta que dijimos que este era el que nos gustaba.

- ¿Cómo ha resultado el personaje entre los aficionados?

Es una locura, toda la gente me pide fotos, los adultos mayores, los niños, mujeres, todos, y por si fuera poco, tengo un kiosco donde vendo churchill y si la gente me pide que baile con el traje, pues me lo pongo.

52 — años de edad tiene Óscar Ruiz, el Tiburón Parcero.

- ¿Va a partidos fuera de Puntarenas?

A todos los partidos voy, además, me invitan a actividades en las escuelas, me han invitado al Hospital de Niños y siempre llego con el tiburón a dar un poquito de ánimo.

La mascota es muy querida en Puntarenas. (Cortesía )

- ¿Cómo hace con el calor?

La verdad, sí me da calor, pero usted no sabe la satisfacción de ver a los niños y a los ancianos animados. Una vez en el hospital, una señora me dijo que quería ver al tiburón antes de morir. Lo hago por amor, soy colombiano, pero estoy muy agradecido con Puntarenas. El traje pesa como siete kilos.

- ¿Recuerda la primera vez que se lo puso?

El primer día que me lo puse jugábamos contra Saprissa y le metimos 3 a 1, fue una locura, era cuando estaba Kurt Bernard y toda esa gente.

Me encanta lo que hago porque el personaje le da alegría a la gente, sobre todo a los niños”. — Óscar Ruiz, Tiburón Parcero

Claro, me agité, me cansé, me estaba ahogando, se calienta mucho, pero me fui a descansar, me tiré al suelo y estaba agitado. Me cansé muy rápido. Ahora ya estoy acostumbrado.

- ¿Qué anécdotas tiene con la mascota?

Todas muy lindas, la que ya le conté con la señora. Otra vez con un niño especial, me lo trajeron de Guápiles para que me colocara el traje y poder bailar con él, porque el niño estaba a días de morir. Disfrutó mucho conmigo, los papás quedaron muy agradecidos.

Hasta en casa presidencial ha estado el Tiburón Parcero. (Cortesía )

En los calentamientos de los equipos yo siempre meto el primer gol al rival, la gente se pone como loca, pero algunos porteros o técnicos se han puesto bravos.

- Dicen que el churchill que vende es muy rico, ¿cuánto vale y qué trae?

Vale 3 mil colones, viene con piña, mango, banano, fresas, kiwi, guanábana. La receta de la casa, el sello de garantía y una copa de helados. El lema es: ‘El churchill del Tiburón Parcero, si no le gusta no lo paga’.

- ¿Y le han devuelto alguno?

Vieras que no, son muy ricos, de momento nadie me ha devuelto nada.

- ¿Dónde está el puesto?

En el Paseo de los Turistas, frente al parque Lobo.

- ¿Y usted atiende con el traje?

Muchos me piden que me ponga el traje y traen niños para que baile con ellos. Es muy lindo.