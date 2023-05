La opinión del blanquiazul: No nos roben el fútbol Federación Costarricense de Fútbol

24/04/2023 Estadio Nacional, La Sabana. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la jornada 20 del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2023. Leonardo Vargas, presdiente de Cartaginés, brindando información a Anthony Porras, de Columbia. (Rafael Pacheco Granados)

Es increíble ver cómo nos roban el fútbol a los aficionados, el fútbol es de la gente, pero ustedes, Federación Costarricense de Fútbol, no quieren que la gente vaya a los estadios, ni siquiera que lo veamos por tele.

Primero no nos dejan ni siquiera ver a nuestro equipo en nuestro estadio, en uno de los partidos más importantes de la etapa regular, por cuestiones políticas, como lo han expresado tanto Wanchope como los directivos blanquiazules.

Tenemos que desplazarnos hasta La Sabana un lunes para ver al Cartaginés, claro que lo íbamos a hacer, al final estuvimos más de 7 mil cartagos en las gradas del Nacional, pero cuántos tuvieron que verlo por tele porque les quedaba imposible por el trabajo, el transporte o lo que fuese.

El sábado, nos vamos a Alajuela a ver a nuestro Cartaginés contra Grecia, después de casi dos horas de viaje desde Cartago (por las presas), llegamos al estadio Rafael Bolaños y era obvio que no se iba a jugar por el aguacero que estaba cayendo, dieron 30 minutos para que bajara la lluvia, empezaron a calentar y al final el ridículo fue gigante, el estadio no tenía la licencia aprobada para utilizar la luz artificial por lo que el partido no se podía jugar… Nos mojamos, pagamos la entrada (Grecia sí devolvió el dinero), el parqueo, la gasolina, la comida y al final no pudimos ni ver el partido, cuando se podía jugar perfectamente.

El domingo, con todo el enredo de horarios, donde primero habían dicho que era a las 4 p.m., y al final fue a las 3 p.m… pero eso no era el problema, fue que ni siquiera podíamos ir al estadio a apoyar al equipo, cómo vas a jugar el partido a puerta cerrada, sabiendo que el fútbol es de la gente, y la cereza del pastel fue que ni pudimos de ver el partido en televisión, tras de que hay que pagar para ver los partidos por cable, cancelaron la transmisión faltando 25 minutos para que terminara el partido.

Todo esto por la mala planificación y la poca transparencia en la aprobación de licencias, para Cartaginés si hay mano dura, pero para otros equipos se permiten un montón de cosas.

Vergüenza les debería de dar, que se vayan todos.

