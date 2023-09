La opinión del morado: Riendas sueltas y pantalones flojos

03/09/2023 Estadio Morera Soto, Alajuela. En nueva edición del clásico, la Liga Deportiva Alajuelense recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la jornada 7, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

La columna de esta semana me gustaría verla más allá de los partidos.

Pero empecemos por partes, para el partido contra el Cobán, no hay mucho que decir, incluso, en todos los partidos de la primera fase del torneo, nos topamos con rivales que no nos opusieron mayor resistencia, se ve cierto nivel de superioridad sobre los rivales.

Con respecto al clásico, vimos un primer tiempo donde desde los primeros minutos, parecía que al árbitro le quedaría gigante el partido, incluso se veía que se le saldría de las manos.

LEA MÁS: Unafut hace un llamado a la Fedefútbol en el caso de la denuncia de racismo de Javon East

El equipo se veía estable, incluso con la salida de David Guzmán por su lesión de rodilla, pero terminando el segundo tiempo una mano del comandante Fidel Escobar provocó un penal a favor del rival, dándoles la ventaja al cierre del primer tiempo.

Para el segundo tiempo el equipo insistió en busca del empate y se intentó, sin embargo, este no llegaría para mal nuestro, pero me queda la tranquilidad de que el equipo luchó.

Pero cómo puede ser que un árbitro de primera división le diga, cinco minutos después de haberse equivocado, a Jefferson Brenes: “mira, sí me equivoqué, no les pite el penal que si era”, es risible y da tristeza a la vez. Un árbitro se puede equivocar porque es humano, pero que te salga con este domingo siete, es digno de que nunca más se le vuelva a nombrar, porque esto ni en partido de canchas abiertas se ve.

También quiero hablar del tema de los aficionados, señoras y señores de la UNAFUT, pongámonos serios, estos insultos racistas contra Javon, dan asco, indistintamente los colores que representen.

Y así de paso, le dan imagen a sus campañas de no al racismo, demuestren de verdad que están en contra y que no se quede en solo palabras que dejan en mantas, porque estoy seguro de que si hubiera pasado esto en la Cueva, de seguro, lo que quede de torneo lo jugábamos fuera de Tibás, demuestren que no tienen los pantalones flojos y apliquen el reglamento por igual a todos.

