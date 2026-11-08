La picante afirmación del exportero Luis Torres sobre la crítica de Wálter Centeno a Bryan Ruiz

Luis Torres, preparador de porteros del Puntarenas FC, dio una corta, pero picante opinión sobre la crítica que hizo Wálter Centeno sobre el llamado de Bayron Mora a la Selección Nacional.

El sábado por la noche, luego del empate 1-1 ante Pérez Zeledón, Paté cuestionó el llamado del segundo portero de Alajuelense y dijo que el técnico de la Tricolor, Bryan Ruiz, estaba pagando favores con estos llamados.

Al exarquero de Sporting FC y Cartaginés le preguntaron por la polémica que se ha generado en torno a este tema y esto respondió a Deportivas Columbia:

El exportero Luis Torres respondió con picardía al llamado de Bayron Mora a la Selección. Foto: Jeffrey Zamora / Archivo. (Jeffrey_Zamora)

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“Creo que cada quien tiene su forma de ver las cosas. Le voy a hacer una pregunta:

“¿Es más portero Bayron Mora que José David Vega? Contésteme usted, eso es todo lo que tengo que decirles", comentó.

Respaldo

El exportero también respaldó al portero Kevin Briceño, del Cartaginés, quien ha sido blanco de críticas en las últimas semanas.

“Ustedes han visto lo que le ha pasado a Briceño, lo de hoy (domingo) es un error táctico, no es un error de ejecución. Yo me equivoqué muchas veces, el pasado es un lugar muy bonito para recordar, no para vivir.

El llamado de Bayron Mora a la Selección ha generado polémica en las últimas horas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

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“No soy partidario de este tipo de situaciones, creo que se sataniza la situación del portero; si al portero se le suelta la bola, falla es una situación no para un día, sino para un montón de tiempo.

“Lo que me importa es como él se sienta hoy, practicamos es un deporte muy lindo, pero estamos expuestos y nos ha pasado a todos”, dijo.

Torres fue claro en que un arquero no puede llorar sobre la leche derramada y debe recomponerse rápidamente de los malos momentos.

“No se han preguntado cómo se siente Briceño ahora, no debería meterlo en esto. Mañana (lunes) cuando llegue a entrenar, le puedo asegurar que va a llegar con todas las ganas.

“Los porteros no pueden echarse a morir, Cartago se está jugando muchísimo, viene una final Centroamericana, dejar atrás lo que pasó, aguante las críticas, muchas veces la ignorancia es atrevida”, destacó.