La pregunta que incomodó al técnico de Puntarenas: “No es el momento... vengo perdiendo”

El técnico del Puntarenas FC César Alpízar prefirió no responder una pregunta que le hicieron luego de la derrota ante Herediano

Por Yenci Aguilar Arroyo

César Alpízar, técnico del Puntarenas FC, prefirió no responder una pregunta luego de la derrota contra Herediano.

Al entrenador naranja le consultaron por el tema arbitral y César dijo que ese tema lo dejaba para luego, porque creyó que no era momento para hacerlo.

Herediano derrotó al Puerto por marcador 2-1 y en criterio del analista Henry Bejarano, el gol de los visitantes no era válido, por una falta que se cometió segundos antes.

Herediano recibió a Puntarenas FC, en partido de la Jornada 5, Torneo de Clausura 2026
Una pregunta incomodó a César Alpízar, técnico del Puntarenas FC. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo que le consultaron a César Alpízar

La periodista Jimena Rodríguez, de Deportivas Columbia, le consultó al técnico porteño:

“Nos gustaría tener un criterio del arbitraje”, a lo que respondió:

“No es el momento en el que opine, vengo caliente; vengo perdiendo, tengo criterios que a veces que no comparto, pero creo que esa pregunta la dejamos para otro momento”, destacó.

Herediano recibió a Puntarenas FC, en partido de la Jornada 5, Torneo de Clausura 2026.
Herediano derrotó 2-1 al Puntarenas FC. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Y propiamente sobre el momento deportivo del PFC, Alpízar añadió:

“Regalamos el primer tiempo, en el segundo ajustamos, los jugadores entraron diferente, ellos está corriendo, metiendo, dando espectáculo, pero los resultados no se nos están dando.

“Pese a la situación de puntos, seguimos con la convicción de trabajar, de tratar de salir ordenado, de proponer y Herediano lo viene haciendo de muy buena manera, lo vemos en la tabla de posiciones y en el segundo tiempo volvimos a ser el Puntarenas que somos siempre”, comentó.

