La pregunta que incomodó al técnico de Puntarenas: “No es el momento... vengo perdiendo”

César Alpízar, técnico del Puntarenas FC, prefirió no responder una pregunta luego de la derrota contra Herediano.

Al entrenador naranja le consultaron por el tema arbitral y César dijo que ese tema lo dejaba para luego, porque creyó que no era momento para hacerlo.

Herediano derrotó al Puerto por marcador 2-1 y en criterio del analista Henry Bejarano, el gol de los visitantes no era válido, por una falta que se cometió segundos antes.

Una pregunta incomodó a César Alpízar, técnico del Puntarenas FC.

Lo que le consultaron a César Alpízar

La periodista Jimena Rodríguez, de Deportivas Columbia, le consultó al técnico porteño:

“Nos gustaría tener un criterio del arbitraje”, a lo que respondió:

“No es el momento en el que opine, vengo caliente; vengo perdiendo, tengo criterios que a veces que no comparto, pero creo que esa pregunta la dejamos para otro momento”, destacó.

Herediano derrotó 2-1 al Puntarenas FC.

Y propiamente sobre el momento deportivo del PFC, Alpízar añadió:

“Regalamos el primer tiempo, en el segundo ajustamos, los jugadores entraron diferente, ellos está corriendo, metiendo, dando espectáculo, pero los resultados no se nos están dando.

“Pese a la situación de puntos, seguimos con la convicción de trabajar, de tratar de salir ordenado, de proponer y Herediano lo viene haciendo de muy buena manera, lo vemos en la tabla de posiciones y en el segundo tiempo volvimos a ser el Puntarenas que somos siempre”, comentó.