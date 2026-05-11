La Selección de Irán dice sí al Mundial, pero le pone requisitos a los organizadores

La Federación Iraní de Fútbol confirmó que su selección participará en el Mundial de Norteamérica, pero exigió a los países organizadores (Estados Unidos, México y Canada) que acepte sus condiciones.

Esto se produce después de que las autoridades migratorias de Canadá denegaran el ingreso en su territorio del patrón del fútbol iraní el mes pasado, antes del Congreso de la FIFA, por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo ideológico de las fuerzas armadas iraníes, al que en el 2024 catalogó como grupo terrorista.

La presencia de Irán en el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, ha estado en el aire desde el estallido de la guerra en Oriente Medio en febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

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La Selección de Irán asistirá al Mundial de Norteamérica, pero puso una serie de condiciones para participar en la Copa del Mundo. Foto: AFP. (-/AFP)

Algunas condiciones

“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones.

“Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones”, añadió la federación en un comunicado.

El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, declaró a la televisión estatal que Teherán tiene condiciones para asistir al torneo, buscando garantías sobre el trato que recibirá la delegación.

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Las condiciones incluyen la concesión de visados y el respeto al personal de la selección, a la bandera del equipo y a su himno nacional durante el torneo, así como la exigencia de una alta seguridad en los aeropuertos, los hoteles y las rutas hacia los estadios donde jugarán.