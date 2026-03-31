Corazón dividido: barista iraní en el país nos cuenta cómo vivirá el amistoso ante Costa Rica, hasta harán un desayuno especial

En medio de la incertidumbre que vive su país natal, el iraní Amin Sadigh encuentra en Costa Rica un refugio de paz, donde incluso un partido amistoso entre ambas selecciones se convierte en un momento de alivio, aunque le divida el corazón.

Amin llegó a Tiquicia en mayo del 2023, con su hermana Sarvnaz, su cuñado Arash y su sobrino John Leonardo, y aunque confesó que no es muy futbolero, el partido de este martes entre Costa Rica e Irán despierta distintas emociones y hasta ya sabe con quién verá este duelo y hasta qué comerán.

La mejenga dará inicio a las 7 de la mañana hora tica, y se disputará en Turquía. Amin verá el juego con algunos de sus amigos más cercanos y relató que más allá del partido, está preocupado por la situación actual de su país.

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En este momento, en Irán no hay Internet y este lunes, su madre, la señora Sima Mayeli, cumplió años y no pudo comunicarse con ella.

Amin Sadigh es un ciudadano iraní que vive en Costa Rica y habla del juego que disputarán ambas selecciones, este martes. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Gracias a Dios la familia está bien. Hace unos días pude hablar con unos familiares, pero el Internet no sirve y hoy me hubiera gustado conversar con mi madre, pero es complicado, porque estás lejos de tu familia y uno se preocupa porque no hay noticias.

“Esperamos que pronto la situación pueda mejorar. Allá hay muchos problemas y por eso precisamente nos vinimos de Irán, en el 2017, en busca de paz y, la verdad, es que no tenemos cómo agradecer todo lo que hemos recibido de Costa Rica”, dijo este barista de café, quien se crió en Tabriz, una ciudad al norte del país asiático.

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Su nuevo proyecto. Amin fue conocido por vender café en los alrededores de Plaza Mayor en Pavas y en su cafetería tendrá su especialidad, una bebida fría, con leche condensada y cacao. Además, ofrecerá un café de especialidad hecho por indígenas Chorotegas, de Guanacaste, y venderá sándwiches y galletas.

El partido lo verán disfrutando de un rico desayuno. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Con un buen desayuno

Amin contó que verán el partido en la casa de su hermana.

“Hay un grupo de amigos con los que nos reunimos todos los fines de semana (Ali, Kamal, Pooyan, Mahmood y Mohammed) y entonces nos estamos organizando para ver el partido juntos.

Amin, ciudadano iraní que vive en Costa Rica

“A Ali lo conocí en el semáforo que se ubica por Plaza Mayor, recién llegado a Costa Rica, y gracias a él he conocido a otros ciudadanos iraníes. Confieso que no soy muy futbolero, pero uno de mis amigos, Ali, es muy fiebre y él pasa pendiente de lo que pasa en los partidos”, contó.

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Por la hora del partido, lo lógico será que la mayoría de la gente piense en verlo con un desayuno y, por eso, le preguntamos a este iraní si prepararán un desayuno típico costarricense o escogerán una opción de su país.

Amin, ciudadano iraní que vive en Costa Rica. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Mi hermana y mi cuñado tenían un restaurante en Nicaragua y ellos cocinan muy bien. No vamos a desayunar gallo pinto, sino que preparamos un omelet de tomate (huevos cocinados en una salsa de tomates frescos ajo, cúrcuma y especias), tomamos té negro, con pan caliente.

“Aquí encontramos pan baguette y lo tostamos un poquito y allá en Irán nos gusta combinar miel con crema de leche, acá no es muy común, pero eso es parte de un desayuno completo. Además, nos gustan los dátiles.

“También nos gusta comer baklava, que es un dulce tradicional persa hecho con capas de masa, relleno de frutos secos y aromatizado con agua de rosas, cardamomo y almíbar. Es crujiente, extremadamente dulce y suele cortarse en formas de diamante o pequeños cuadrados, servido con té“, explicó.

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Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Con el corazón partido

Pese a que no se declara fanático, a Amin le duele ver que la Selección de su país probablemente no asista a la Copa del Mundo, debido a la situación que vive con Estados Unidos e Israel.

“Parece que no vamos a ir y es muy difícil. Si hubieran jugado en otro país creo que no habría problema, pero la situación es complicada y me parece una lástima, porque hay jugadores de la Selección que son muy buenos en sus equipos.

“Sé que el delantero Mehdi Taremi es el principal jugador de la Selección y estuvo en el Inter de Milán y ahora juega para el Olympiacos de Grecia", comentó.

¿Y qué espera del juego contra Costa Rica?

“Creo que no será un partido tan difícil para Irán, porque ya clasificaron a la Copa del Mundo. Sin embargo, para mí, el hablar de resultados es complicado y preferiría un empate 0-0, porque me voy a sentir mal si Costa Rica pierde, lo mismo que Irán, que es mi país.

Amin, ciudadano iraní que vive en Costa Rica. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“La verdad es que en Costa Rica vivimos muy bien, me siento tan bendecido acá, la gente me ha ayudado mucho y gracias al trabajo y a los clientes, estoy por abrir mi propia cafetería en Rorhmoser, en el bulevar, y espero que la gente nos siga apoyando, como desde el inicio”, dijo.

Días claves

Irán participaría en su sétimo Mundial y el cuarto de forma consecutiva. El viernes anterior enfrentaron a Nigeria y cayeron por marcador 2-1.

La primera vez que participaron en una Copa del Mundo fue en Argentina 1978 y después de varios años clasificaron a 1998 y Alemania 2006.

La Selección de Irán posa para la fotografía antes de un partido de la pasada eliminatoria rumbo al Mundial 2026. (-/AFP)

Pasaron 8 años para regresar a una cita mundialista, Brasil 2014, y desde entonces no han faltado a la máxima fiesta del fútbol mundial: Rusia 2018, Catar 2022 y la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.