La historia que impulsa a Darryl Araya a luchar por un campo en la Selección Nacional

La Selección Nacional cerrará este martes su gira por Turquía, cuando enfrente, a partir de las 7 de la mañana, a Irán.

Según informó la Fedefútbol este lunes, los jugadores se sometieron a ejercicios de movilidad, trabajaron en espacio reducido y jugadas a balón parado.

Álvaro Zamora, delantero de la Tricolor, habló de lo que ha sido su paso por la Nacional y la forma de trabajar del técnico Fernando Batista.

“Con responsabilidad, hay que tomarlo con el mismo profesionalismo, para dar la cara. Todo empieza por un sueño, desde la primera convocatoria. Ahora hay que demostrar en estos partidos, hacerlo bien en el club”, dijo el jugador del Académico de Viseu FC de la segunda división de Portugal.

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Costa Rica enfrentará a Irán, este martes, a las 7 a.m. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El exjugador del Saprissa y mundialista de Catar 2022 dijo que está en su mejor momento.

“Lastimosamente no tuve la suerte de llegar a Europa a un buen club, tuve que pasar por momentos complicados; seguía viniendo a la Selección, participando, intentándolo, pero este es mi mejor momento, física y mentalmente. Soy muy ordenado con mi vida, maduré y aprendí de los errores. Supe tener paciencia y ver que no era mi momento, sino que eran los planes de Dios”, comentó.

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¿Y qué le dejó el juego entre Jordania?

“Lo que rescato es la actitud y la ambición, porque somos compañeros totalmente nuevos, tuvimos dos entrenamientos y empatamos con una selección que va para el Mundial. El cambio de ritmo de los últimos minutos fue bueno y queríamos dar una buena impresión al profesor”, dijo.

Darryl Araya (15), jugador de la Selección está más que emocionado por su llamado. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Darryl está emocionado

Al lateral del Herediano Darryl Araya aún se le iluminan los ojos cuando habla de la Selección y de esta oportunidad que está disfrutando al máximo.

“Sabemos lo que pasó en el proceso anterior y queremos revertirlo. Esto es un sueño; desde pequeño quería jugar en la Selección y no puedo expresar la felicidad que sentí en el momento (cuando jugó el viernes); no pude evitar pensar en mi mamá; seguro lloró.

“Ella (doña Regina) soñó en verme en primera división, en verme con la Selección; es un ejemplo para mí, es todo para mí y siempre quiero darle a ella felicidad, jugar y demostrar que puedo y que soy capaz”, confirmó.

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El exjugador de Limón FC también habló del Bocha y cómo han trabajado con él en estos días.

“Es un profesional, una persona muy detallista, no pide ser profundos, en el partido pasado nos faltó un poco. Este es un proceso nuevo, muchos nos estamos conociendo”, aseguró.