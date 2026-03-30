Así es la preparación de la Sele con el “Bocha” Batista para enfrentar a Irán

La Selección Nacional está prácticamente lista para el segundo amistoso que disputará en Turquía, contra la Selección de Irán.

Este domingo, la Federación Costarricense de Fútbol dio detalles del trabajo que hicieron los nacionales este domingo, al mando de Fernando Batista.

“En la mañana el grupo hizo sesión de gimnasio en dos grupos. A las 5:30 p.m. salieron rumbo al a cancha de entrenamiento, donde iniciaron su práctica del día minutos antes de las 6 p.m. y la práctica enfatizó el trabajo grupal, las combinaciones ofensivas y movimientos tácticos”.

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Los jugadores de la Selección Nacional trabajaron en sesiones de recuperación y movilidad. Foto: prensa FCRF. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Recuperación y movilidad

El preparador físico de la Tricolor, Matías Fernández, dio detalles de lo que se está haciendo en la gira por el país europeo-asiático.

“Después del partido ante Jordania, trabajamos con los jugadores titulares realizando ejercicios de recuperación, crioterapia, baño de frío-calor, ejercicios de movilidad, todo lo que consideramos nosotros que sirve para ejercicios de recuperación.

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“Con los jugadores que no disputaron minutos o que disputaron la menor cantidad de minutos, porque estuvieron de cambio, fueron con nosotros al estadio a realizar todo lo que estaba planificado en cuanto a combinaciones ofensivas y movimiento táctica”, explicó.

La Selección Nacional enfrentará a Irán, este martes, a las 7 a.m. Foto: prensa FCRF. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Por otro lado, el experto dijo a qué se le está dando prioridad, para salir con todas las necesidades.

“Me gusta darle importancia al tema de la movilidad, hay muchos acortamientos en la cadena posterior, estos son ejercicios o aspectos que pueden ayudar al jugador a mantenerlo lejos del riesgo de la lesión.

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“Creemos que los partidos hoy están uno atrás del otro. La parte física se suele tocar bastante poco. Intentamos que los jugadores estén, sobre todo para el cuerpo técnico, de la mejor manera posible”, detalló.