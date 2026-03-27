Warren Madrigal destacó la principal fortaleza que encontró en la nueva Selección de Costa Rica

Warren Madrigal marcó el 2-2 este viernes ante Jordania. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Warren Madrigal, atacante de la Selección de Costa Rica, fue de los jugadores que marcaron diferencia al ingresar al campo en el amistoso disputado ante Jordania.

El futbolista del Nashville SC entró de variante a los 70 minutos por Andrey Soto y marcó el gol con el que se rescató el empate a dos a los 91 minutos.

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Madrigal rescata a Costa Rica y destaca la reacción del equipo

Al finalizar el encuentro, el joven destacó las principales fortalezas que le vio a la Sele.

“Muy contento por la cara que dio el equipo, tal vez por el 2-0 nos hubiéramos caído, pero no fue así, nos levantamos, dimos lo mejor de nosotros y pudimos empatar el partido.

“El profe nos pidió atacar un poco más los espacios, ser más contudentes arriba y la verdad muy contento por el equipo, que nos pudimos levantar”, dijo en declaraciones brindadas por la Fedefútbol.

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El impacto de Fernando Batista y la confianza del delantero

Sobre cómo se sintió en el arranque con Fernando “Bocha” Batista como entrenador, también fue claro, así como lo que significó sumar otro gol con la Tricolor.

“Me sentía muy tranquilo, sé que cuando me toca entrar, lo debo hacer de la mejor manera y para eso trabajo, dar todo por esta camiseta, así será de parte de todos los compañeros para hacer las cosas de la mejor manera.

“Siempre es bonito anotar y más con este camiseta que tanto amo y darle gracias a Dios por la anotación”, destacó.

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Josimar Alcócer resalta la actitud pese al resultado

Por su parte. Josimar Alcócer, anotador del primer tanto, dio también sus impresiones.

“Contentos, no era el resultado que queríamos, pero sabemos que tenemos que trabajar bastante, somos un grupo que viene empezando y muchos tenemos el primer partido juntos, es el primer juego y sabemos que vamos a mejorar poco a poco.

“El equipo tuvo la actitud de volver de un 2-0, eso hay que recalcarlo, ante un buen rival que es mundialista, la actitud del equipo es la que hay que destacar.

“Tuvimos solo dos entrenamientos, para muchos es el primer partido, somos un grupo muy joven, muchos tuvieron su primer partido en selección y eso conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir mejorando cosas”, comentó.