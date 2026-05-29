La Teja lanzará calendario del Mundial 2026 con los 102 partidos y todos los horarios

La cuenta regresiva para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya empezó y en La Teja nos preparamos con todo para que los fiebres del fútbol no se pierdan ni un solo detalle del torneo más grande en la historia de las Copas del Mundo.

El calendario mundialista que publicará La Teja, en la edición del Domingazo de este 31 de mayo, traerá absolutamente todo: los 102 partidos, fechas, horarios, grupos, cruces, llaves eliminatorias y las grandes figuras que prometen poner a brincar a millones de aficionados en el Mundial.

Este domingazo 31 de mayo sale nuestro calendario del Mundial 2026 para que siga a Messi partido a partido. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)

La Copa del Mundo del 2026 será histórica porque reunirá por primera vez a 48 selecciones y tendrá partidos prácticamente todos los días durante más de un mes, convirtiéndose en una verdadera locura futbolera para quienes viven pegados al televisor, al celular o a las pantallas de la oficina.

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El partido inaugural está programado para el próximo jueves 11 de junio a la 1 de la tarde (hora tica) entre México y Sudáfrica, mientras que ese mismo día Corea del Sur enfrentará a República Checa a las 8 de la noche. Ese día arrancará una maratón de fútbol que tendrá juegos desde la mañana hasta altas horas de la noche.

Grandes figuras

Uno de los partidos que más promete en fase de grupos será el choque entre Brasil y Marruecos el sábado 13 de junio a las 4 de la tarde, mientras que Argentina debutará contra Argelia el martes 16 de junio a las 7 de la noche. Francia arrancará ante Senegal y Portugal tendrá un duelo llamativo frente a RD Congo.

Erling Haaland de Noruega es llamado a ser una de las grandes figuras mundialistas. (La Nación/AFP)

El calendario también permitirá seguir a figuras legendarias que podrían estar viviendo su último Mundial. Ahí aparecen nombres gigantes como Lionel Messi con Argentina a sus 38 años; Cristiano Ronaldo liderando a Portugal con 41, Neymar Jr. con Brasil, Harry Kane con Inglaterra y Manuel Neuer defendiendo el arco alemán, con 40 años.

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Pero también será el Mundial de las nuevas estrellas. El español Lamine Yamal llegará con apenas 18 años convertido en una de las grandes joyas del planeta, mientras que Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Luis Díaz apuntan a ser protagonistas de una Copa del Mundo que promete goles, sorpresas y emociones por montones.

Cristiano Ronaldo jugará su último mundial y usted podrá seguir cada resultado con nuestro calendario. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Además del calendario completo, el especial de La Teja incluirá datos históricos, campeones mundiales, récords y las llaves eliminatorias para que los lectores puedan seguir paso a paso el camino hacia la gran final del 19 de julio.

Tremendo recuerdo

El Mundial todavía no arranca, pero la fiebre ya empezó y más de uno desde ahora está haciendo números para ver cuáles partidos verá, cuáles se perderá por temas laborales y cuáles terminará viendo escondido desde el celular.

“La idea de La Teja con este calendario mundialista es darle a la gente algo especial y coleccionable, mucho más grande y vistoso que los típicos calendarios pequeños o digitales que suelen salir para los mundiales.

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“La intención es que los lectores puedan tenerlo en físico, guardarlo, pegarlo y consultarlo durante todo el torneo, disfrutando no solo de los partidos y horarios, sino también de datos curiosos e información histórica de otras Copas del Mundo.

Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España. (FABRICE COFFRINI/AFP)

“La apuesta es ofrecer un producto amplio, colorido y pensado para quienes disfrutan coleccionar recuerdos mundialistas, algo que puedan conservar incluso muchos años después de que termine la Copa del Mundo 2026”, explicó Randall Vásquez, líder de Brand Voice de Grupo Nación.