Se acabó el misterio: Javier Delgado es el nuevo asistente técnico de Alajuelense

Alajuelense dio la sorpresa, al anunciar el nombre del asistente técnico costarricense que acompañará al técnico Ismael Rescalvo, en el primer equipo masculino.

En días pasados trascendieron nombres como los de Bryan Ruiz y Junior Díaz. Sin embargo, los leones anunciaron la incorporación de Javier Delgado como nuevo auxiliar técnico institucional del primer equipo, integrándose al cuerpo técnico encabezado por Rescalvo de cara a la temporada 2026-2027 y que estará completado por Juan Rescalvo y Robert Tejero.

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Javier Delgado fue presentado como el nuevo asistente técnico de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

La llegada de Javier Delgado

En un comunicado de prensa, la Liga destacó que la llegada del Sheriff fortalece un proyecto que busca potenciar el talento de la institución desde sus bases. Además de su recorrido en los banquillos, Delgado cuenta con una visión integral de los futbolistas formados en la cantera, un aspecto que será fundamental para el desarrollo deportivo del equipo.

“Cuando me hicieron la propuesta la estuve analizando y evaluando, pero el sentimiento por querer aportar a Liga Deportiva Alajuelense es muy fuerte. Me crea ilusión y me permite retribuir con experiencia y conocimiento todo lo que he acumulado a lo largo del tiempo”, expresó el exjugador.

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Por otro lado, el entrenador rojinegro afirmó:

“Será un apoyo estratégico para el cuerpo técnico, participando activamente en el trabajo diario y aportando su amplia experiencia, así como su profundo conocimiento del fútbol costarricense y de la región. Su rol también será fortalecer la cultura y los valores liguistas dentro del grupo, actuando como un puente entre la identidad del club y el rendimiento competitivo del equipo”, aseguró el técnico rojinegro.