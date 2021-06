“Yo estoy tranquilo. Nunca he sido un delantero que me vuelva loco porque no llega el gol, porque también he sido un delantero que me considero bastante táctico, colectivo, siempre a disposición del grupo. Los goles me han llegado en momentos soñados, son goles inolvidables en mi carrera, no han sido muchos, pero sí de buena calidad”, dijo el oriundo de Acosta.