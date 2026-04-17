Los resultados que necesita Alajuelense para no quedar fuera de semifinales

A falta de tres fechas para que finalice la primera fase del torneo de Clausura 2026 Alajuelense llega obligado a hacer un cierre casi perfecto, si quiere meterse en zona de clasificación y así evitar un golpe inesperado en la recta final del torneo.

En este momento, el Municipal Liberia, rival directo de los rojinegros está en el cuarto lugar de la tabla, con 24 puntos, la Liga se ubica de quinto con 22 unidades y en sexta posición está San Carlos, con un punto por debajo de los rojinegros.

La Liga tiene un calendario más que exigente y que podría marcar su destino: primero el clásico ante el Deportivo Saprissa, luego recibir a Puntarenas FC y cerrar de visita ante los liberianos.

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Alajuelense y el Municipal Liberia se enfrentarán en el último partido de la fase regular del Clausura 2026. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si los rojinegros quieren meterse en la fiesta grande, debe conseguir, al menos, dos victorias y no ceder puntos especialmente ante el cuadro guancasteco, que también pelea por ese boleto.

Un cierre de dientes apretados

El cuarto lugar del Clausura tiene varios pretendientes: Liberia, Alajuelense y San Carlos. Así está el cierre de la primera fase, para estos clubes.

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Partidos pendientes de Liberia:

- Liberia vs Cartaginés: viernes 17 de abril, 8 p.m.

- Sporting FC vs Liberia: martes 21 de abril, 6 p.m.

- Liberia vs Alajuelense: domingo 26 de abril, 3 p.m.

Herediano enfrentará a San Carlos este sábado 18 de abril, a las 8 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Partidos pendientes de Alajuelense

- Alajuelense vs Saprissa: domingo 19 de abril, 5 p.m.

- Alajuelense vs Puntarenas FC: jueves 23 de abril, 8 p.m.

- Liberia vs Alajuelense: domingo 26 de abril, 3 p.m.

Partidos de San Carlos:

- Herediano vs San Carlos: sábado 18 de abril, 8 p.m.

- Cartaginés vs San Carlos: martes 21 de abril, 8 p.m.

- San Carlos vs Pérez Zeledón: domingo 26 de abril, 3 p.m.