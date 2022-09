Las directrices arbitrales son ocurrencias, dicen analistas

La directriz de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) de no aguantar nada a técnicos y jugadores es una ocurrencia, según la consideración de analistas arbitrales.

Los árbitros han expulsado a diestra y siniestra en este torneo por reclamar tanto a jugadores como a técnicos, por una nueva directriz de la Comisión, pero en realidad, esas directrices forman parte de las reglas de juego, que los árbitros deben hacer cumplir, pero con sentido común.

En total, son 21 directrices que la Comisión envió a los árbitros para este torneo, pero las que han causado más molestias y polémica son las que indican que los árbitros no le deben aguantar ni un reclamo a técnicos y jugadores.

Ya del tema se viene hablando en las conferencias de prensa, luego de los partidos y este domingo, luego del clásico, fue el capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, quien pegó el grito al cielo.

El futbolista expresó que solo en Costa Rica existen esas ‘reglas’.

“Creo que estamos jugando con unas reglas que son nuevas para nosotros y que a nivel mundial no existen, porque simple y sencillamente no existen, eso de recibir una amarilla por levantar la mano no se ve en ningún lado.

“No todo levantamiento de manos o reclamo al árbitro, obviamente sin faltar el respeto, es amarilla. Está claro que son reglas que están impuestas en el fútbol nacional, pero parece una locura para todos los equipos. Tiene que haber un balance en ese sentido, ya que pararse frente al balón es amarilla, son cosas que no se entienden”, expresó el capitán manudo.

La directrices dice textualmente así: “Amonestar a jugadores que reclaman lanzando la bola al piso, golpeando el suelo y realizando gestos y ademanes agresivos con sus manos y brazos, pateando el balón lejos en señal de protesta”.

Otro apartado indica dice lo siguiente: “Luego de mostrar una tarjeta amarilla, si el jugador que la recibió continúa con las protestas o sigue al árbitro, debe ser amonestado nuevamente”.

En otro apartado se puede leer, “Cuerpos técnicos: ‘Cuando lleguen a enfrentar a medio tiempo o al final del partido, serán expulsados. El cuarto árbitro debe esperar”, dice el documento.

Sentido común

El exárbitro Orlando Portocarrero, analista arbitral en Repretel, dijo que todas esas directrices ya están tipificadas en las reglas del juego de FIFA donde además, el árbitro debe tener la consideración del espíritu del juego.

“La regla del juego dice que el árbitro dirigirá con sentido común basado en las reglas del juego, lo cual le permite hacer un arbitraje preventivo. Hablarle al jugador, decirle que no lo quiero ver por aquí, que no haga más eso. Apercibir primero. Me parece que están usando las indicaciones a rajatabla. Los términos medios en este caso son buenos”, consideró.

Portocarrero dijo que, por lo tanto, las directrices son ocurrencias en su mayoría.

“Lo que tienen que hacer es decirle a los árbitros que apliquen las reglas con sentido común. A veces hay que hacer una llamada de atención enérgica para ahorrarse un par de tarjetas, creo que les están generando a los árbitros confusión”.

“He analizado todas las directrices y algunas riñen contra las reglas del juego”, — Orlando Portocarrero, analista arbitral.

El exábitro Berny Ulloa es otro que piensa que esas directrices son ocurrencias pues, al igual que Portocarrero, mencionó que ya están en las reglas del juego.

“Eso no es nada nuevo, son cosas tomadas de las reglas de juego, jugador que proteste será amonestado pero el árbitro; debe tener la capacidad suficiente para determinar si debe amonestar o ser preventivo. Esas instrucciones le ponen más carga al árbitro”, dijo Ulloa.

El exmundialista añadió que los silbateros deben ser inteligentes y estar preparados para las diferentes situaciones que se presentan en un juego y dirigir bien sin tanto pito.

“A mí me da pena ver un partido y encontrar cosas nuevas que se inventan. Lo que tiene que hacer es prepararlos mejor, que les den instrucciones de cómo deben dirigir un partido. Necesitan trabajo, confianza, no meterle tanta cosa, están expulsando por cualquier cosa, eso no puede ser. Muy a rajatabla, se ven mal”, mencionó Ulloa.