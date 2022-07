Las dos realidades de Wardy Alfaro: quemado a lo externo, pero muy defendido a lo interno

Wardy Alfaro es una figura muy respaldada en Alajuelense. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

El preparador de arqueros de Alajuelense, Wardy Alfaro, vive en dos realidades muy curiosas, totalmente opuestas una de la otra, lo que se dice afuera del club y hacia adentro.

Para nadie es un secreto que Alfaro es una de los figuras más cuestionadas por parte de los aficionados, que por algún motivo le achacan ser uno de los responsables de la falta de títulos.

Wardy tiene ocho años en el equipo, lo que desafortunadamente para él coincide con la sequía de campeonatos que han tenido los rojinegros, por lo que se ha vuelto uno de los perros flacos de la afición para tirarle clavos. De toda la sequía, es de los pocos que se ha mantenido en este tiempo.

Más allá de las conocidas quejas de los fiebres, hacia adentro de la institución la situación es totalmente diferente y es una figura fuertemente respaldada, lo que explica su continuidad.

Desde los porteros que dirige, la dirección deportiva, cuerpos técnicos y hasta otros preparadores de arqueros que trabajan en la Liga, todos ponen a Wardy como una figura de mucho valor.

Para el inicio de este torneo, incluso fue designado por el técnico Fabián Coito para elegir quién arrancaría el Apertura 2022 como titular, dado que el entrenador aún no conocía bien a los metas. Al final se inclinó por Miguel Ajú, de 22 años.

Agustín Lleida y Miguel Ajú son dos personas que defienden el trabajo de Wardy Alfaro en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Para mí lo importante es aprender de Wardy, es uno de los mejores entrenadores que tiene Costa Rica, y busco acuerparlo de la mejor manera, como lo hago con el resto de compañeros que tengo. Le agradezco mucho la confianza”, comentó Ajú.

A lo interno del departamento de porteros se sienten hasta un poco cansados con el tema, pues para ellos se le ha señalado de manera injusta y en demasía a Wardy, dijo el meta ante consulta de La Teja.

“Lo importante acá es que lo conocemos como persona y como profesional, sabemos lo que da todos los días en cada entrenamiento, es cansado ver siempre lo mismo, yo no leo periódicos ni veo noticias pero claramente me llegan por un tema familiar, pero no le hago caso”.

“Conozco a Wardy, el grupo lo conoce, sabe lo que da y nos aporta, confiamos en el trabajo de él y en el de nosotros. Acá hay que dejar claro que nosotros somos los que jugamos y tomamos decisiones dentro del campo tanto en lo técnico como en lo táctico”, destacó Miguel.

Un ídolo de la institución como José Alexis Rojas, trabaja en el departamento de ligas menores y en el equipo femenino como preparador de arqueros, sin embargo también trabaja con Alfaro de manera directa y con humildad dice que es una persona de la cual aprende también.

Don José nos contó que tanto con las leonas como con las ligas menores Wardy le echa una manita, por lo que entre ambos se ayudan en su área.

José Alexis Rojas trabaja con Wardy Alfaro en el departamento de porteros de Alajuelense. (Jose Cordero)

“Wardy nos ha ayudado bastante con las chiquillas también y ahí estamos, nos ayudamos entre los dos en lo que necesitamos tanto con ellas como con los muchachos. Es una persona que siempre ha estado ahí para colaborarnos”, detalló.

Finalmente, Agustín Lleida, director deportivo del club, defendió lo hecho por Alfaro, el cual su trabajo ha ido más allá de nada más entrenar porteros y no se pueden basar solo en lo que digan algunos.

““Nosotros no podemos valorar el tema del día a día del trabajo y de la capacidad de Wardy únicamente por aspectos que se puedan debatir en unas redes sociales. Creemos que el día a día de trabajo suyo es bueno, lo valoramos la gente que estamos aquí a diario con él”.

“Se habla mucho de Wardy, pero curiosamente se habla siempre de Wardy para cosas malas y nadie está diciendo que Wardy ha trabajado a Miguel Ajú durante cuatro años y que Bayron Mora, el mejor portero del Premundial Sub-20, que era el portero de Costa Rica, que es el tercer portero nuestro hoy, también ha trabajado con Wardy cuatro años”, dijo Lleida.

La Teja buscó a Alfaro para referirse a su situación pero declinó dar cualquier declaración.