No obstante, Alfaro se fue en pura hablada y no dio criterios técnicos ni explicó de manera puntual los errores específicos que muestra el portero, de 22 años, los cuales lo tienen en el ojo del huracán. En lugar de eso, Wardy prefirió entrarle con los tacos de frente a la prensa, a los que les pidió que no “maten” a Pineda con sus críticas.