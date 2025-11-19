Las estremecedoras palabras en el camerino de Haití que motivaron antes de ganar su boleto al Mundial

Haití vuelve a un mundial tras su última participación en Alemania 1974, y lo hizo tras superar a Nicaragua en un partido lleno de sentimiento y frases muy conmovedoras por parte de los jugadores haitianos.

“Hay gente que no tiene nada en el bolsillo. Solo cuentan con nosotros. Y hoy los podemos hacer llorar de alegría. Démosles eso. No los defraudemos”, dijo Duckens Nazon, seleccionado de Haití.

🇭🇹 Fuerte. Las palabras de Duckens Nazon, jugador de Haití, en la previa al partido que les dio su clasificación al Mundial:



El combinado haitiano logró derrotar 2-0 a Nicaragua, con lo que aseguró su boleto directo, luego del empate entre Costa Rica y Honduras sin goles en el Estadio Nacional.

Haití consiguió el boleto al mundial tras superar a Honduras y Costa Rica en su grupo. (La Nación/Fotografía. Alejandro Salisbury)

Haití es un país con un grado de pobreza e inseguridad muy importante, por lo que las palabras del futbolista de darle una alegría a su país ante tantas situaciones, cobran un significado muy sentimental.