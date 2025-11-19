Deportes

Las estremecedoras palabras en el camerino de Haití que motivaron antes de ganar su boleto al Mundial

La motivación del camerino de Haití antes del partido ante Nicaragua dejó frases muy sentimentales que terminaron con el premio del mundial

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Haití vuelve a un mundial tras su última participación en Alemania 1974, y lo hizo tras superar a Nicaragua en un partido lleno de sentimiento y frases muy conmovedoras por parte de los jugadores haitianos.

LEA MÁS: Keylor Navas: de regresar para ir al Mundial, a formar parte del peor fracaso de la historia de la Selección

“Hay gente que no tiene nada en el bolsillo. Solo cuentan con nosotros. Y hoy los podemos hacer llorar de alegría. Démosles eso. No los defraudemos”, dijo Duckens Nazon, seleccionado de Haití.

El combinado haitiano logró derrotar 2-0 a Nicaragua, con lo que aseguró su boleto directo, luego del empate entre Costa Rica y Honduras sin goles en el Estadio Nacional.

Selección de Haití Eliminatoria mundialista de la Concacaf, Mundial 2026 17 de noviembre del 2025 Fotografía. Alejandro Salisbury
Haití consiguió el boleto al mundial tras superar a Honduras y Costa Rica en su grupo. (La Nación/Fotografía. Alejandro Salisbury)

Haití es un país con un grado de pobreza e inseguridad muy importante, por lo que las palabras del futbolista de darle una alegría a su país ante tantas situaciones, cobran un significado muy sentimental.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HaitíNicaraguaCosta Rica
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.