Las justificaciones de Rodolfo Villalobos con Amelia Valverde

Rodolfo Villalobos defiende a capa y espada la gestión de Amelia Valverde a pesar de las críticas sobre ella. (Rafael Pacheco Granados)

La selección mayor femenina consiguió uno de los dos objetivos con los que llegó al premundial femenino disputado en julio en Monterrey, México.

La Tricolor clasificó al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 al avanzar a semifinales del campeonato W de Concacaf tras derrotar a Panamá y Trinidad y Tobago en fase de grupos, también se perdió contra Canadá, pero ya se tenía el boleto. Será nuestra segunda participación en la Copa del Mundo.

Pero dejó la opción de seguir pulseando un boleto a las Olimpiadas de París 2024 al perder contra Estados Unidos en semis y luego contra Jamaica en el duelo por el tercer lugar.

A los Juegos Olímpicos solo van dos equipos, el campeón del campeonato W de Concacaf, que fue Estados Unidos, y el otro boleto se define en un repechaje entre el segundo y tercer lugar del torneo, chance que se le fue a las costarricenses.

Las críticas sobre el desempeño de la seleccionadora nacional, Amelia Valverde, reaparecieron al caer ante las caribeñas, un rival que en la previa se había dicho tenía un nivel similar a la Tricolor.

Los cuestionamientos sobre la entrenadora no son nada nuevo, pero para el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, son injustificados y la defendió a capa y espada.

Costa Rica dejó ir ante Jamaica la posibilidad de ir a un repechaje para pulsear un boleto a las Olimpiadas. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

“Cuando usted está en una confederación con dos potencias, una campeona mundial (Estados Unidos) y una medalla de oro en Juegos Olímpicos (Canadá), y el cupo es de dos, es muy difícil. Uno trata de explicarlo, no es un tema de conformismo, objetivamente se debe analizar de esa forma.

“Jamaica se ha acercado, también Haití, ya con Costa Rica no son aquel siete o seis a cero, de diferencias tan marcadas, pero lo que tenemos que hacer es procurar irnos acercando a ellas, dándoles roce y aumentar la cantidad de jugadoras que puedan ir al exterior, todo eso irá sumando”, comentó.

Villalobos prácticamente dio a entender que Jamaica es una selección que ha avanzado más que Costa Rica por los lugares donde juegan sus futbolistas y casi que justificó la derrota porque en nuestro país el fútbol femenino no es profesional, misma situación que vive el rival

“Hay un desconocimiento muy grande, ¿han estudiado a la selección de Jamaica? ¿Tiene la lista de jugadoras de Jamaica, dónde juegan? Están en Inglaterra. Yo no estoy quitándole méritos a Costa Rica, pero son muy parejas.

“Muchos nunca han venido acá (al Proyecto Gol) a la 5 de la mañana a verlas entrenando y después irse para sus trabajos, el esfuerzo que hacen muchas jugadoras, luego lastimosamente no clasificamos en un partido sin saber todo lo que ha habido detrás de la preparación”, dijo.

Legionarias

Jade Bailey (5) juega en el Liverpool de Inglaterra. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

En el campeonato W de Concacaf, según las listas aportadas por la organización del torneo, la mayoría de las jugadoras de Jamaica juegan fuera porque en ese país no existe una liga femenina.

Cinco juegan en Inglaterra, dos en Escocia y una en Suecia a nivel profesional. Ocho están en universidades y equipos en los Estados Unidos y siete sin club.

Costa Rica, por su parte, fue con una jugadora en Francia, otra en Escocia, una España, una en Estados Unidos y dos en México. El resto en Costa Rica.

“Jamaica ha crecido, nos dejó fuera del Mundial de Francia (2019) la vez pasada, Haití vino acá y perdió un partido y ganó otro. Jamaica le gana a México, Haití le gana a México que queda fuera de toda posibilidad con una liga profesional femenina.

“Analicemos todo y no le quitemos mérito después del partido de Jamaica, en el que el camerino estaba muy golpeado, me preocupé por la tristeza que encontré. Nos fuimos con un Mundial, entonces creo que es hora de dar un poco de crédito. Como no se fue a las olimpiadas esa es la noticia y se deja de lado la clasificación y somos un poco mezquinos en reconocer el trabajo que se ha hecho”, agregó.

A pesar de todo, entre la afición nacional el ambiente de la seleccionadora no es el mejor luego de siete años de proceso con una clasificación a un Mundial, las dudas siguen en el tapete.