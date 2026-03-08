¡Le llegó la hora! Jugador muy solicitado por la afición de Alajuelense arranca como estelar en San Carlos

Alajuelense se juega una verdadera final en la lucha por meterse de lleno en la disputa de los lugares que le den el acceso a las semifinales.

Los monarcas nacionales vienen de ganarle a Cartaginés en la pasada fecha; sin embargo, se mantienen lejos aún de los primeros lugares. Es por esto que necesitan ganar en el Carlos Ugalde para recortarle a un rival directo.

Machillo Ramírez colocó de estelar a Malcom Pilone ante San Carlos (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez sale a la cancha con Washington Ortega; Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten y Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges, Kenneth Vargas, Anthony Hernández; Ronaldo Cisneros y el tan solicitado Malcom Pilone, quien jugará desde el arranque.

El duelo ante los sancarleños comenzará a las 8 de la noche.