Le preguntamos a Adrián De Lemos que si saldría del retiro para ayudar en la portería del Herediano y esto dijo

El portero Adrián De Lemos, quien tiene tres meses de haberse retirado, dice estar en plenitud de condiciones físicas y dispuesto a asumir la portería del Herediano.

Adrián De Lemos ya trabaja con el Team. (Cortesía./Cortesía.)

El arco florense atraviesa una situación extraña y un portero con la experiencia de De Lemos, podría ser una alternativa para el bicampeón nacional.

El Team tiene uno de los mejores departamentos de porteros del fútbol nacional, con Danny Carvajal y Aarón Cruz, pero ambos se lesionaron, en un momento donde se juega la Copa Centroamericana y hay partidos cada tres días.

De feria, el torneo nacional se redujo de doce a diez clubes y el margen de error para recuperar un mal comienzo se redujo. Herediano tiene un punto de seis disputados en la liga.

Anthony Walker recibió cuatro goles en Nicaragua. (FB Diriangén/FB Diriangén)

Ante la situación de Carvajal y Cruz, el Team recurrió a Emmanuel Garita para jugar ante Puntarenas FC y corrió para traer de vuelta a Anthony Walker, quien estaba a préstamo en Sporting. Walker jugó contra el Diriangén de Nicaragua. Ambos partidos los perdió, recibiendo siete goles.

Pese a que Walker y Garita tienen condiciones, son jóvenes (24 y 19 años) Herediano necesita en estos momentos un portero con experiencia.

Ante rumores en páginas de heredianos, que ven a De Lemos, de 42 años, como una opción, La Teja lo llamó y le preguntó directamente.

“Por supuesto que sí, lo veo viable. Estoy dispuesto, pero nadie se me ha acercado. Me he mantenido bien, tengo tres meses de retirado, pero pasé un mes yendo al gimnasio en Guatemala, vine con buen peso y ya aquí empecé a jugar un campeonato al que me invitó el Mambo Núñez”, dijo De Lemos a La Teja.

Adrián De Lemos, con 42 años, dice que está en plenitud de condiciones. (Cortesía /Cortesía )

El guardameta dice que los dos arqueros actuales tienen grandes condiciones, pero que él no le rehúye a los retos y si puede ayudar a su amado Herediano (club con el que está trabajando), lo hará con gusto.

“Ellos dos son grandes porteros, Walker le dio un título a Herediano y a Garita, no lo conocía pero es un gran portero, tiene condiciones y futuro”, añadió De Lemos, preparador de guardametas del primer equipo y de ligas menores en el Team.

Sergio “el Chizo” Salazar, exportero del Team, dijo que siempre le ha gustado De Lemos y le vería con buenos ojos, pero aclaró que no sabe en qué condiciones está.

Sergio Chizo Salazar dice que Herediano debe buscar otro portero. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Dijo que los otros dos porteros son buenos, pero les falta experiencia y el Team pasa una especie de emergencia donde un guardameta con recorrido puede ayudar mucho.

La bola la tiene la dirigencia, pero De Lemos está dispuesto.