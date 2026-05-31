Legionario regresa a Costa Rica y ficha con el Sporting FC para la próxima temporada

El volante Gabriel Leiva regresa a Costa Rica para vincularse a un equipo de la primera división.

Este sábado, Sporting FC dio a conocer la contratación del mediocampista turrialbeño, para la próxima temporada.

“Sporting FC informa la incorporación del volante Gabriel Leiva como nuevo refuerzo de nuestra institución para la próxima temporada.

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Gabriel Leiva regresa a Costa Rica para jugar con Sporting FC, la siguiente temporada. Foto: prensa SFC. (Sporting FC/Sporting FC)

“La llegada del futbolista forma parte del proceso de fortalecimiento deportivo impulsado por el club, incorporando jugadores con experiencia, competitividad y características que aporten mayor profundidad al plantel”, destacó el cuadro albinegro en un comunicado.

Dinámica en el mediocampo

Antes de volver a Tiquicia, Leiva estuvo en Honduras, donde jugó para el Olancho FC. Además, militó en el Club Sport Herediano, el Municipal Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón.

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“Leiva destaca por su capacidad de desequilibrio, dinámica en el mediocampo y potente remate de media distancia, cualidades que le han permitido consolidarse dentro del fútbol nacional e internacional.

“Durante su trayectoria, Gabriel Leiva ha sido protagonista en equipos que lograron competir y clasificar a instancias decisivas del campeonato, experiencia que Sporting FC considera valiosa dentro de la construcción de un plantel competitivo y ambicioso”, agfregó el equipo griego.