José Miguel Cubero marcó la cancha con un tema que quiere enterrar de una vez por todas en Sporting

Cada vez que un equipo grande en Costa Rica anuncia la salida de uno de sus futbolistas, uno de los comentarios habituales en algunos es “Ahhh, va para Sporting”.

Por su manera de actuar en años anteriores, el cuadro albinegro se tomó una fama de ser el club que tomaba los jugadores que iban quedando de los equipos grandes (“los reciclaba”) y el armar un proyecto o identidad es algo que se dificultaba.

José Miguel Cubero y Andrés Carevic quieren cambiar la imagen y mentalidad que se tiene sobre Sporting. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

En charla con La Teja, José Miguel Cubero, gerente deportivo de los griegos, comentó que ese es un modelo y estilo que a él no le interesa seguir, sino más bien, analizar qué es lo realmente necesario y especialmente llevar jugadores muy comprometidos .

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Cubero quiere cambiar la mentalidad dentro de Sporting

Para José, ir quitando ese estigma y cambiar esa idea que quedó en la gente, es uno de sus principales retos en el cargo, además de dotarlos de una identidad.

“Tenemos una línea diferente que queremos hacer, van a seguir viniendo jugadores que después de un análisis, pensemos que serán los ideales para competir, no por esas cosas que la gente dice o piensa, necesitamos gente que respete la camiseta, los procesos, que quieran venir a competir, a ganar y que siempre estemos peleando por cosas importantes, esa es una mentalidad que tenemos que cambiarla definitivamente”, comentó.

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Cubero fue claro que quien vaya a Sporting tiene que ser con ambición y ganas de luchar por cosas grandes y no un lugar tranquilo, sin problemas económicos, en el que no se exige.

“Ese es el tema, estamos pensando solo en la clasificación, analizando los semestres anteriores, cuál ha sido el tema, el análisis de los jugadores y qué nos aportan. Tomas de decisiones en las que queremos ya ser diferentes de eso que se venía trabajando antes.

“Queremos que al proyecto se le vea una cara diferente, que los jugadores no vean a Sporting como un club al que los jugadores quieran venir porque tienen los salarios al día, pero no pelean nada y ya.

“Sporting es un club que brinda las condiciones de trabajo ideales para el crecimiento del jugador, pero también con resultados dentro de la cancha, en cada fin de semana”, dijo.

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Sporting apunta por jugadores comprometidos con la institución y la camiseta. (albert /Albert Marín)

“No queremos jugadores en zona de confort”

El gerente tampoco es que le está cerrando la puerta a nadie, a jugadores que vengan de equipos grandes, pero que sea gente que llegue con un motivo o una línea.

“Esa idea que venir a Sporting es para estar tranquilos es la que no queremos, acá no queremos nadie en zona de confort, ni siquiera administrativos, nadie que venga a este proyecto puede hacerlo, sino con la mentalidad de venir a competir por ser el mejor.

“Esa es la línea que tiene el cuerpo técnico y que quiero yo también, para tratar de una buena vez esa mentalidad que se tiene y dar ese salto para competir. Acá quien viene es para estar dispuesto para el equipo, no que el equipo esté dispuesto a ellos”, añadió.

Con Andrés Carevic a la cabeza, un técnico al que conoce muy bien porque fue su entrenador, Cubero ya marcó la cancha y sirvió las cartas de lo que buscan.