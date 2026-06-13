Alejandro Bran envió en inglés un mensaje a su nueva afición, pero hay algo que lo sigue atormentando

El ahora exvolante manudo Alejandro Bran ya está con la mente puesta en su llegada al FC Petrolul, equipo de la primera división de Rumania con el que firmó por dos años.

Por medio de un video en el que se soltó a hablar en inglés, Bran le mandó un mensaje a su nueva afición de lo que feliz que está de llegar a esa institución.

Así anunció su nuevo club a Alejandro Bran. (FC Petrolul/FC Petrolul)

“Quiero decirles que estoy muy emocionado por firmar con el club por las próximas dos temporadas. Trataré de dar lo mejor de mí para que el equipo consiga sus metas, nos vemos pronto”, dijo el mediocampista.

LEA MÁS: Redes del nuevo equipo de Alejandro Bran se llenan de comentarios en contra el futbolista

Sin embargo, parece que la fama de Bran de fiestero lo va a seguir atormentando por mucho tiempo, pues los ticos se han encargado de que la afición de Petrolul sepan un poco del currículum del exmanudo.

En la publicación, compartida en Facebook, un rumano le contestó de manera irónica, dándole a conocer las bondades que hay en la ciudad.

“Bienvenido. Tenemos la fábrica de Bergenbier, tenemos Alexandrion cerca (cervezas), tenemos muchas bodegas en la zona y si tomas vino con cola, también tenemos fábrica de Coca Cola. No nos gusta el agua, pero de todos modos entendí que no consumes agua”, le comentó el fan.

Alejandro Bran saludó a los fans de su nuevo equipo

Sin duda que Bran va a tener que ponerle mucho para quitarse esa fama de encima y más aún, para encaminar su carrera que fue prometedora pero que se ha venido abajo en los últimos meses.