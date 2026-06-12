Ya se conoce el nuevo equipo de Alejandro Bran

Alejandro Bran ya tiene nuevo equipo tras su abrupta salida de la Liga Deportiva Alajuelense por actos extra deportivos en el último semestre.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el mediocampista jugará en Rumania con el Petrolul, club de la máxima categoría de dicho país.

Bran jugará en Europa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Según explicó el comunicador, Alejandro viajará la otra semana a unirse a la institución que lo contrató, pocos días después de que fuera finiquitado por los rojinegros tras el último escándalo que vivió cuando su carro fue baleado mientras estaba con la Selección Nacional de Costa Rica en el sector de Los Yoses, en San Pedro, en horas de la madrugada.

El comunicado de la bievenida

“El FC Petrolul Ploiești ha llegado a un acuerdo con el internacional costarricense Alejandro Bran (25 años), quien ha firmado un contrato con nuestro club por las próximas dos temporadas”.

“Alejandro Jesús Bran Flores (1,75 m), futbolista con 23 partidos internacionales y 4 goles con la selección costarricense, juega como mediocampista central y su último equipo fue el LD Alajuelense, campeón de Costa Rica. Con experiencia en Estados Unidos, donde disputó 14 partidos en la Major League Soccer (MLS) con el Minnesota United, y tras una breve etapa de seis meses en Europa, en la Ligue 1 inglesa, con el Burton Albion”.

Nuevo equipo de Bran destacó su paso por la selección (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El nuevo compañero de los ‘lobos’ ha cosechado títulos en su tierra natal: la Recopa Centroamericana de la CONCACAF con el LD Alajuelense (2025), dos títulos en Costa Rica con el LD Alajuelense (2026) y el CD Herediano (2022), y una Copa Costarricense, también con el LD Alajuelense (2026). Con la selección nacional participó en la Copa América 2024, enfrentándose a Brasil y Paraguay. ¡Bienvenido, Alejandro Bran!“, publicó el club en su comunicado.

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Según datos de Transfermarkt, el nuevo equipo de Bran ha sido campeón cuatro veces en Rumania, siendo la última vez en la temporada 1965-1966; sin embargo, por la copa, en la campaña de 2012-2013 lograron el cetro.