Redes del nuevo equipo de Alejandro Bran se llenan de comentarios en contra el futbolista

Alejandro Bran es nuevo jugador del Petrorul de Rumania tras ser anunciado este viernes luego de su polémica salida de Alajuelense por situaciones extradeportivas.

En las redes sociales de la institución de Rumania, muchos ticos aprovecharon para soltar comentarios negativos contra el volante tras sus recientes polémicas fuera de los terrenos de juego.

Así anunció su nuevo club a Alejandro Bran. (FC Petrolul/FC Petrolul)

“Vamos de fiesta, el jugador más indisciplinado de Costa Rica”, puso un usuario junto a unos emojis de cervezas.

“¿Hay buenos bares y mujeres ahí?”, comentó otro aficionado costarricense de manera irónica en el Instagram del club.

“Es bueno abriendo espacios... Espacios nocturnos, es explosivo, tanto así que le balearon el carro; es rápido, porque anda en moto; es hábil, porque lo detienen y a la media hora está libre. En fin, no lo devuelvan a Costa Rica, por favor”, puso otro usuario.

LEA MÁS: José Mario Pinto explica qué influyó en él para dejar al Olimpia por Sporting

“Se fue de Costa Rica por casos de indisciplina que nunca se habían visto, alcoholismo, drogas y balaceras”, expresó otro hincha tico.

“Buen jugador, con 3 o 4 episodios sobre alcohol, desórdenes, vida nocturna en 6 meses... Suerte con eso”, dijo otra cuenta de la mencionada red social.

“Ojalá hayan puesto una cláusula que les permita rescindirle el contrato por malas actitudes fuera de la cancha porque aquí se fue con unos milloncitos gracias a eso”, manifestó otra persona.

Así hay muchos mensajes más de costarricenses que no le perdonan a Bran todos los actos indisciplina, que ojalá queden atrás con esta nueva oportunidad que tiene en el extranjero.