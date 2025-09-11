Medio mexicano asegura que técnico de un equipo de Costa Rica suena para sustituir al Piojo Herrera, ¿qué dice el club?

Miguel Herrera está en una situación muy complicada con Costa Rica tras el arranque de la eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El futuro de Miguel Herera en la Selección de Costa Rica ha sido el gran tema luego del empate a tres ante Haití y en el ambiente hasta empiezan a sonar nombres de un eventual sustituto del Piojo.

Medios mexicanos reconocidos como el canal deportivo TVC Deportes reportaron que la situación de su coterráneo se mosqueó y hasta dieron un nombre que sonaría, supuestamente, como opción y es el paraguayo José Saturnino Cardozo.

El entrenador del Municipal Liberia ha tenido un gran arranque de torneo en Tiquicia y ya conoce bien el medio, pues tiene cinco meses con los pamperos.

Ante el rumor le consultamos a Wilder Eusse, presidente del cuadro aurinegro sobre esta situación y nos indicó que con ellos no han tenido ningún acercamiento ni tampoco conocen de dónde pudo salir esa información, aunque creen que Pepe tendría toda la capacidad de asumir el reto, si se le asignara.

Wilder Eusse (izquierda) afirma que no saben nada de una posible interés de José Saturnino Cardozo para la Selección de Costa Rica. (La Nación/Fotografía: Lilly Arce)

“No hemos escuchado nada, pero sí es por capacidad y conocimiento, el profe Cardozo creo que tiene todos los argumentos, estos meses que he trabajado con él, es un tipo muy táctico y sobre todo estratégico, yo le agradezco mucho que esté acá y aceptara el proyecto, es un tema que le saca lo que tenga el jugador”, aseguró a La Teja.

Don Wilder afirma sentirse preocupado de lo que sucede en la Tricolor, siente que el proyecto no va por buenas aguas y tampoco lo deja tranquilo lo que ha visto del Piojo.

“Yo creo que lo que vimos estos dos partidos, creo que la Selección necesita un cambio de técnico, alguien que conozca lo que significan las eliminatorias en esta área, para mí es el momento de hacerlo”, indicó.