Pachuca golpea primero y obliga a los Pumas de Keylor Navas a remar contra corriente

El Pachuca pegó primero en las semifinales del Clausura 2026 del fútbol mexicano, tras vencer 1-0 a los Pumas, equipo de Keylor Navas, por lo que ahora el equipo del tico deberá ganar en casa si desea mantener vivo el sueño del título.

El juego de ida de las semifinales se llevó a cabo este jueves en el estadio Hidalgo y un gol de los tuzos les da la ventaja en la serie, aunque mínima.

Recordemos que Pumas llegó a estas instancias al eliminar al América y el Pachuca hizo lo propio al dejar en el camino al Toluca, que era bicampeón de la Liga MX.

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Oussama Idriss marcó el gol con el que Pachuca derrotó al Pumas, este jueves, en las semifinales de la Liga MX. Foto: AFP. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El último partido entre ambos clubes, antes de verse las caras nuevamente, fue el 25 de abril anterior, durante la jornada 17. Ese día, el equipo de Keylor derrotó al club de Esteban Solari.

Keylor presionado

El Pachuca tuvo algunas aproximaciones hacia el arco del tico en los primeros minutos. Al 3, el ecuatoriano Enner Valencia estuvo a punto de sorprender al meta de los felinos.

Tres minutos más tarde, apareció el marroquí Oussama Idrissi y remató a marco, pero Navas despejó el balón.

En el cierre de la primera parte caería el gol del Pachuca. Idrissi cobró un remate fuera del área, tras un tiro de esquina, y sorprendió al portero costarricense.

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El equipo de Keylor Navas deberá remontar la serie en su casa, para mantener vivo el sueño del título. Foto: AFP. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

El juego de vuelta de las semis será este domingo 17 de mayo, a las 7 de la noche, en el estadio Olímpico Universitario.

Si los Pumas desean avanzar a la final, deben derrotar 1-0, como mínimo, al Pachuca y así avanzan a la serie final, ya que cerraron como líderes en la fase regular del torneo.

El Pachuca debe ganar la serie si desea eliminar al Pumas en las semifinales, ya que si el marcador global termina empatado, no se podrán jugar tiempos extra ni se harán lanzamientos desde los puntos de penal.