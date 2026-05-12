Estas son las razones por las que Keylor Navas tiene a Pumas luchando por el título en México

Keylor Navas simboliza un parteaguas en la historia reciente de los Pumas. Cuando el costarricense llegó al fútbol mexicano, los felinos tenían un serio problema en el arco, pero hoy aspiran a ganar el Clausura motivados por la férrea disciplina y el liderazgo del tico.

El jueves y el domingo, con el exarquero del Real Madrid y el PSG como capitán e ídolo, los Pumas enfrentarán al Pachuca del delantero ecuatoriano Enner Valencia en las semifinales de la liga local.

Guadalajara y Cruz Azul se batirán miércoles y sábado en la otra llave.

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Keylor Navas es un modelo a seguir, desde que llegó al Pumas de México, el año anterior. Foto: AFP. (Pumas/Pumas)

Llegar a esta instancia parecía lejano en julio pasado, cuando los Pumas ficharon al considerado mejor portero en la historia de la Concacaf.

“Quiero ser un ejemplo para mis compañeros”, fue el compromiso que Navas asumió el día de su presentación, con el torneo Apertura 2025 ya iniciado.

Mientras los Pumas negociaban el fichaje de Keylor con el Newell’s Old Boys argentino, confiaron su histórico arco, alguna vez defendido por Jorge Campos, a Rodrigo Parra, un muchacho de 17 años.

Parra pagó el noviciado con seis goles encajados en las dos primeras jornadas, así que la incorporación del costarricense se hizo urgente.

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Disciplina al máximo nivel

El arquero tico, actualmente con 39 años, se incorporó rápidamente a la disciplina de su nuevo equipo. Tres días después de arribar, debutó con su arco imbatido en el triunfo 2-0 sobre Querétaro.

“Uno no viene con la consigna de que me tiren un montón de veces, sino a ayudar a ordenar y la pelota que rematen, intentar pararla”, dijo Navas tras su estreno.

En el Apertura 2025 los Pumas no clasificaron a la liguilla, pero el gen competitivo del espigado guardameta ya estaba sembrado en el plantel universitario y su presencia tuvo un efecto inmediato en los primeros entrenamientos.

Pumas disputará las semifinales contra el Pachuca, luego de derrotar al América. Foto. AFP. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

Navas asombró a sus compañeros por su imponente estado físico, trabajado a pulso desde el comienzo de su carrera en el 2005, pero especialmente en las cinco temporadas que pasó en el Real Madrid.

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Como compañero de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, el costarricense llevó su disciplina y autocuidado al máximo nivel.

“Me sentía un privilegiado por poder entrenar con ellos y poder compartir vida con ellos. Ahí es donde uno aprende el hambre y la ambición real de un futbolista”, dijo Navas en una charla en octubre con Hugo Sánchez, histórico exgoleador madridista.

Bajaron de peso

Según Guillermo Zaragoza, preparador físico de los Pumas, Navas acostumbra entrenar en ayunas después de beber solo un café o un te.

Además, entrena fuerza todos los días, realiza ejercicios de prevención de lesiones y tiene sesiones de entre 40 y 90 minutos con el entrenador de porteros. También hace labores de campo.

Pumas cerró como líder la primera fase del Clausura 2026. Foto. AFP. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

De manera especial, hace bicicleta de spinning dentro del baño de vapor y lleva terapias de masaje, jacuzzi e inmersión en hielo.

Su dieta es estricta: consume preferentemente proteínas y verduras, acostumbra la comida horneada y reduce al máximo la ingesta de carbohidratos.

Esta disciplina contagió a sus compañeros, que en promedio bajaron cuatro kilos cada uno inspirados por el capitán.

“¿Sabes lo que es cargar cuatro kilos de grasa en tu cuerpo? Es un cambio total en el rendimiento”, dijo el entrenador Efraín Juárez sobre el efecto del 1.