(Video) El susto de Keylor Navas con un fanático que se pasó de intenso

Keylor Navas no la pasó nada bien en su llegada a San Luis Potosí, para el duelo de Pumas contra el Atlético de San Luis, que será este viernes a las 7 p.m., hora tica.

Una gran cantidad de aficionados se acercaron al hotel en donde se hospeda el cub universitario y el jueves por la noche, en su intento de compartir con el arquero, un aficionado lastimó al costarricense.

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Un aficionado lastimó a Keylor Navas, el jueves por la noche, a su llegada a San Luis Potosí. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Lo que pasó

Un video publicado por “Fútbol Picante” en sus redes sociales, mostró el momento en que, a eso de las 9 de la noche, los fiebres rompieron las normas de seguridad.

Mientras Efraín Juárez y sus muchachos bajaban del bus, todo iba bien, pero la llegada de Navas generó una mayor reacción de los asistentes, que buscaban un recuerdo con el tico.

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Fue en ese momento cuando uno de los aficionados tomó la mano izquierda de Keylor y no la soltaba. El hombre no quería soltar al portero y derivó en un jalón, lo que provocó la molestia del meta. Su cara evidenciaba que no le gustaba lo que pasó.

Keylor Navas fue lastimado

Luego del incidente, Navas evitó compartir con más aficionados.

En este momento, el Pumas es cuarto en la Liga MX; con 27 puntos. Una victoria esta noche le permite acercarse al primer lugar, que es del Chivas, que suma 31 unidades.