Video: Francisco Calvo falló un penal y su club quedó fuera de un torneo en Arabia Saudí

Francisco Calvo falló un penal con su club, el Al-Ettifaq de la primera división de Arabia Saudí. Instagram Francisco Calvo. ( Instagram Francisco Calvo. /Instagram Francisco Calvo.)

Hacemos un recuento de cómo les fue a los jugadores legionarios de Costa Rica este fin de semana en sus respectivos clubes. Algunos vivieron momentos de alegría, mientras que otros, por el contrario, fueron protagonistas de jugadas para el olvido.

Al delantero Manfred Ugalde le devolvió la sonrisa, al anotar el doblete con el que el Spartak Moscú derrotó 2-1 al Krylia Sovetov, club en el que juega el también tico Jimmy Marín.

El partido, que se llevó a cabo este domingo por el campeonato de Rusia permitió que el atacante siga con su racha goleadora.

Para este partido, Ugalde entró de cambio, al minuto 46 y el primero de sus goles lo marcó 6 minutos después de pisar la grama. El segundo tanto lo hizo al 70.

LEA MÁS: (Video) Francisco Calvo compite con Lionel Messi por el mejor gol del año en la Concacaf por este golazo

Estas son las primeras anotaciones de Manfred en la presente temporada, quien tuvo un arranque complicado y el club en el que milita el costarricense llegó a los 15 puntos, en la sexta posición, luego de 9 jornadas.

Francisco Calvo falló un penal este domingo con su club, el Al-Ettifaq

Francisco Calvo pasó un mal día

El defensor Francisco Calvo en cambio, tuvo un domingo muy triste. El jugador de la Selección Nacional quedó eliminado de la Kings Cup, al perder en la tanda de penales con su equipo, el Al-Ettifaq, de la primera división de Arabia Saudí.

El equipo de Calvo se adelantó en el marcador, con un resultado de 2-0 ante el Al Batín, un equipo de la segunda división de ese país asiático, pero les empataron en el cierre del partido y Calvo falló uno de los tiros de penal.

LEA MÁS: Manfred Ugalde reapareció con goles y se robó el protagonismo con el Spartak

Orlando Galo y Anthony Contreras siguen sonriendo

Los ticos Orlando Galo y Anthony Contreras siguen con una racha positiva y su equipo, el Riga FC de la primera división de Letonia derrotó 3-2 al FS Jelgava.

Manfred Ugalde se lució con doblete este domingo, en el juego del Spartak Moscú contra el Krylia Sovetov. Instagram Manfred Ugalde. (Sitio web del Spartak/Sitio web del Spartak)

Galo fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que el paveño Contreras estuvo en la banca y le dieron oportunidad al minuto 70, para ingresar en lugar del delantero Reginaldo Ramires.

El Riga sigue en la punta de esa liga europea, con 76 puntos, luego de 29 partidos.

Otro de los costarricense que tuvo acción este domingo fue el delantero Jewison Bennette, quien triunfó con su club, el LNZ Cherkasy de Ucrania, por marcador 1-0, ante el Rukh Lviv. Bennette entró de cambio al minuto 62.