Leo Moreira: “No sé cuál es el problema de querer criticarme”

Leo Moreira, portero de Liga Deportiva Alajuelense habló este miércoles luego del partido ante Guadalupe, donde jugó bien y enfrentó las críticas de las cuales viene siendo objeto por parte de prensa y aficionados.

Muchos consideran que Leo no debe ser el portero número dos de la Selección Nacional que irá a Catar y que ese puesto debe ser de Esteban Alvarado del Herediano. Incluso, algunos dicen que ni siquiera debe ser tomado en cuenta.

Esteban Alvarado es el favorito para ser el segundo portero en el Mundial

Leo Moreira viene de menos a más, según su criterio. (Rafael Pacheco Granados)

Pero Leo dio la cara luego del partido ante los guadalupanos, en declaraciones que le dio a Deportivas Columbia.

“Siempre he vivido con críticas, el portero que no viva con críticas no sabe lo que es trabajar. Aquí lo importante es que yo trabajo para crecer yo, así yo crezco y mis compañeros tienen esa confianza en mí (…), vengo de menos a más. ¿Qué es la gana de hacer polémica? No sé qué es el enfoque suyo sobre las críticas. No sé cuál es el problema suyo de querer criticarme”, expresó algo molesto ante una pregunta que le hicieron.

¿Quién debe ser el tercer portero de la Selección?

“Yo me demuestro a mí mismo que puedo hacer las cosas bien. No ha sido un arranque de la mejor manera, pero siempre luché y respeté los momentos. Lo importante es el equipo, no Moreira o Ajú, somos la Liga”, mencionó.

“Yo apoyé a Miguel y él me apoya a mí, aquí somos la Liga”, — Leo Moreira, Alajuelense

El arquero no escondió sus ganas de estar en La Sele y en el Mundial de Qatar, pero dijo que de no conseguirlo estará apoyando al máximo a sus compañeros, porque al final de todo es Costa Rica y eso es lo que importa 100%.

“Tranquilo, yo trabajo para estar ahí (en la Sele), pero indiferentemente de si me toca estar, que sería muy feliz y estaría muy agradecido con Dios, igual voy a apoyar a mis compañeros que estén en el Mundial, al final todos vamos a ser ticos, yo no voy a defender solo a los de la Liga”, mencionó.