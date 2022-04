Leonas buscan mantener su dominio ante Saprissa sin la obligación de reparar tortas ajenas

Alajuelense derrotó al Saprissa en la final nacional y luego en la de la Super Copa en noviembre del 2021. (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes las Leonas jugarán una edición más del joven clásico que arrancó con el Saprissa en el 2019, cuando visiten la Cueva a las 7 p.m. y más de uno podría pensar que es el momento de lavar el nombre del equipo luego de la derrota manuda 2-0 en el clásico masculino.

Otros piensan diferente, que se trata de un escenario y equipos totalmente diferente, que aunque representan a la misma institución uno no tiene porqué tapar las tortas del otro.

Lo cierto es que en el cuadro manudo no tienen que decirles de qué se trata esto, pues la cabeza del grupo, Wílmer “Pato” López lo conoce a la perfección, ya sea como jugador o técnico.

El Pato sabe la obligación que representa jugar ante el Monstruo al que ya ha derrotado en bastantes ocasiones como entrenador de las Leonas con goleadas incluidas. A pesar de eso, López afirma que es un escenario y un caso totalmente diferente a los anteriores.

“Un clásico, es clásico, sea en hombres, mujeres, primera división o ligas menores, esa es la rivalidad que existe y ha existido siempre entre las dos instituciones. Siempre se está representando el nombre de la institución. No importa adonde se juegue, ni lo que se esté jugando, es algo que he vivido tanto como jugador como entrenador tanto en masculino como en femenino.

“Esa pelea que siempre ha existido de demostrar quién es mejor, se mantiene y creo que este clásico no es la excepción. Será un partido bonito, duro para los dos equipos, no creo que sea de marcadores abultados, sino más bien muy ajustado”, comentó.

En redes sociales las jugadores manudas rechazan la comparación entre clásicos, cada uno tiene la obligación de salir a ganar, pero por la responsabilidad que eso conlleva, nada más.

“No necesitan mencionar al equipo masculino a modo de comparación para apoyarlas. Omitamos a esos... Démosle el lugar a las leonas y a darle con todo”, fue el comentario de un aficionado en Twitter al que la portera de la Liga Noelia Bermúdez respondió con un emoji de aplausos.

Los aficionados manudos están dolidos por lo que sucedió este miércoles, eso no lo oculta nadie, pero también se cuida un poco de no tirar presión a quien no le toca, según nos dijeron. Las tortas de los varones las tienen que reparar ellos.

“Pues no pueden ser cosas separadas porque al fin y al cabo se representa una institución, pero ninguna división tiene porqué limpiar la cara de otra, el partido del viernes es un partido aparte y en un contexto aparte.

“Acá es continuar con la constancia que vienen jugando las güilas, es mantener el objetivo intacto de seguir siendo campeonas, es deberse a la afición que las ha venido acompañando y sobre todo seguir demostrando que el fútbol femenino sigue en crecimiento, por eso creo que no tiene nada que ver con el masculino”, comentó la manuda Jennifer Torres, vecina de Paso Ancho, San José.

