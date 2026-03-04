Leyenda de fútbol dice que dejó de ver partidos, porque no soporta el nivel del balompié actual

Una de las figuras históricas del fútbol de los Países Bajos reveló que no ve partidos de fútbol, por el nivel actual del deporte rey.

Se trata del exjugador y entrenador neerlandés Ruud Gullit, quien a sus 63 años confesó que se siente frustrado por el rumbo actual del fútbol. El exvolante participó en un programa Rondo de Ziggo Sport.

Gullit fue uno de los mediocampistas más destacados de la década de los 80 e inicios de los 90, defendiendo los colores de equipos como Feyenoord Róterdam, PSV Eindhoven, AC Milan y Chelsea.

Ruud Gullit, exjugador de Países Bajos confirmó que ya no ve partidos, por el nivel del fútbol actual. Foto: Instagram Ruud Gullit. (Foto: Instagram Ruud Gullit./Foto: Instagram Ruud Gullit.)

LEA MÁS: Desde México, a José Saturnino Cardozo le llegó un reconocimiento muy especial

En 1987 consiguió el Balón de Oro y con la Selección de Países Bajos se coronó campeón de la Eurocopa 1988 y participó en el Mundial de Italia 90.

Lo que dijo Gullit

Gullit expresó que en la actualidad hay ausencia de creatividad y lamentó que “todos los jugadores están en excelente forma, pero tenemos hambre de jugadores como Lamine Yamal, que pueden superar a sus oponentes.

“He decidido dejar de ver fútbol. Ya no disfruto nuestro deporte. Vi el partido del Arsenal y Chelsea… ¡qué partido tan malo!“, confesó.

“Echo de menos la diversión, y eso es lo que me da pena del fútbol. A menudo veo partidos porque tengo que hacerlo”, afirmó.

Ruud Gullit, exjugador de Países Bajos es uno de los futbolistas más emblemáticos de su generación. Foto: Instagram Ruud Gullit. (Foto: Instagram Ruud Gullit./Foto: Instagram Ruud Gullit.)

LEA MÁS: Barcelona se quedó a las puertas de un milagro en Copa

Pero las críticas del europeo no terminaron ahí, pues dice que pareciera que ahora, los futbolistas actúan como si todo estuviera controlado por una computadora.

“Necesitamos desesperadamente jugadores que puedan superar a alguien. El fútbol se volvió absolutamente horrible. Espero que ese no sea el camino que estamos tomando”, añadió.