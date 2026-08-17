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Leyenda del fútbol tico anuncia su retiro oficial en partido de primera división este domingo

McDonald se retira este domingo con San Carlos contra Alajuelense en el Morera Soto

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Por Eduardo Rodríguez

Jonathan McDonald se retira del fútbol este domingo cuando con su equipo, San Carlos, visite al cuadro de sus amores, Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto.

El atacante publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que el domingo a las 6 de la tarde será su despedida oficial y en un partido de Primera División.

Jonathan McDonald se puso la rojinegra nueavamente y generó sensaciones en la afición.
Jonathan McDonald se retirará este domingo en el Morera contra la Liga (Jonathan McDonald/Instagram)

“Todo tiene un final. Acompáñame al cierre de mi carrera. Nos vemos en el Morera. Los espero”, puso en la descripción el goleador.

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“Mi último baile, te espero este próximo domingo, en la Catedral del fútbol”, dijo Jonathan junto a un video con imágenes de grandes momentos y goles de su carrera en la que brilló principalmente vestido como rojinegro.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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