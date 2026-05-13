Liberia revela a La Teja cuándo se definirá si José Saturnino Cardozo sigue en el equipo o no

Este miércoles será un día clave para el Municipal Liberia, pues se decide la continuidad del técnico José Saturnino Cardozo en el equipo pampero.

Hancer Zúñiga, gerente deportivo del cuadro aurinegro, conversó con La Teja y confirmó que este miércoles se define si el entrenador paraguayo se queda en el equipo.

“Ahorita estamos 100% enfocados en el tema de la renovación del cuerpo técnico. Esto partiendo de que ya una vez renovado el cuerpo técnico, tomadas las decisiones, empezamos en lo que es la reestructuración del plantel y la planificación del próximo torneo.

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“Sin tener definido lo del cuerpo técnico, nosotros no podemos tomar decisiones con continuidad de jugadores, contrataciones y todo lo demás, porque sería una falta de respeto para el cuerpo técnico que renueve, en este caso el profe Cardozo con su grupo de trabajo”, comentó el dirigente.

Hancer Zúñiga es el gerente deportivo del Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Positivos

- ¿Cómo están las negociaciones con el entrenador?

Hemos avanzado de manera muy positiva. Esperamos que para el día de hoy (miércoles) ya eso quede resuelto, de hecho hoy se tiene que tomar una decisión. Esto es muy importante porque es un tema de bienestar tanto para el profe como para nosotros, en el cual pues tenemos que empezar a tomar decisiones importantes a futuro, por lo tanto no podemos prolongar más el tema del cuerpo técnico.

Son detallitos nada más los que faltan, pero sí, eso tiene que quedar el día de hoy para el bienestar de las dos partes.

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- ¿Qué pasa si el profe dice que no? ¿Tienen un plan B?

Estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en poder renovar el cuerpo técnico actual, partiendo de la labor que han realizado, no solamente los resultados deportivos, que es lo que de repente todos ven, pero para nosotros también la parte integral a lo interno del grupo, dentro de nuestras ligas menores, el trabajo el día a día.

La dirigencia del Municipal Liberia confirmó que este miércoles se define la continuidad del técnico José Saturnino Cardozo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Son aspectos muy importantes para tomar la decisión de querer la continuidad de todo el cuerpo técnico. Entonces, sí somos conscientes de que es hoy que se tiene que tomar la decisión, porque tenemos que estar pensando en el próximo torneo, en cómo vamos a reestructurar, cómo vamos a competir, y estas decisiones pues no las podemos tomar si no es de manera conjunta con el cuerpo técnico.

Nosotros nos hemos enfocado 100% en renovar este cuerpo técnico, no tenemos plan B y partiendo de que hoy se tome la decisión, que ojalá y sea positiva y que el profe Cardozo pueda seguir con nosotros y con todo su staff, de lo contrario pues ya empezaremos a ver algunas otras posibilidades, pero de momento el plan A, y no tenemos plan B, es Cardozo y su equipo de trabajo.

- ¿Por cuánto tiempo estarían renovando al profe?

La propuesta es por un año más, o sea, dos torneos cortos más. Es un tema de mutuo acuerdo, las dos partes pues queremos que se maneje esa posibilidad.