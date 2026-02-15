Liberia vs Saprissa: Este es el once que escogió Hernán Medford para su primera gran prueba en el torneo

El Deportivo Saprissa enfrentará a las 3 p.m. al Municipal Liberia y el técnico morado, Hernán Medford, se fue a la segura para el duelo contra los guanacastecos.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Edgardo Baltodano y los tibaseños siguen en la lucha para meterse dentro de los primeros lugares.

Saprissa enfrentará al Municipal Liberia, a las 3 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Alineación del Deportivo Saprissa

Este es el once que escogió el Pelícano para el encuentro ante los aurinegros:

Abraham Madriz; Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaerff Azofeifa; David Guzmán, Sebastián Acuña, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Mariano Torres.

Alineación del Municipal Liberia

Por otro lado, el equipo de José Saturnino Cardozo se estrenará con el siguiente once:

Antonny Monteral, Yeison Molina, John Paul Ruiz, Shawn Johnson, Christian Reyes, Yoserth Hernández, Sebastián Padilla, Jared Ríos, Randy Ramírez, Mauricio Villalobos y Fernando Lesme.