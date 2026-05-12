Lista la designación arbitral para la final de ida entre Saprissa y Herediano

El Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano tendrán el primer round de la final de ida este miércoles y en la Cueva a las 8 de la noche y ya hay árbitros designados para este encuentro.

El mundialista Juan Gabriel Calderón será el central y será asistido por Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta, mientras que Josué Ugalde será el cuarto árbitro y Félix Quesada el quinto.

Calderón y Mora serán parte de los silbateros que estarán en la ida de la final (JOHN DURAN/John Durán)

En el tema del VAR, Steven Madrigal será el encargado, además de Octavio Jara en el AVAR.

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Calderón estuvo en la semifinal de ida en el Fello Meza de Cartago en el triunfo del Herediano 0-1 ante los brumosos; sin embargo, en ese duelo, hubo algunas quejas por un supuesto penal no señalado a favor del Team, sumado a una fuerte entrada de Fernán Faerron contra Marcel Hernández al cierre del encuentro que no fue señalada como expulsión pese a las quejas rojiamarillas.