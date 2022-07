Lo que Fabián Coito no puede permitir en su debut ante Herediano

Fabian Coito, entrenador de Alajuelense, tendrá como misión extender la racha de quince partidos que lleva la Liga sin perder con el Herediano, pero un fallonazo sería un paso en falso con la afición manuda, muy orgullosa de tener bajo el zapato a unos de sus rivales tradicionales.

En esos quince partidos, la Liga ganó ocho veces y empataron siete.

La última vez que Herediano derrotó al León fue el ya lejano 15 de diciembre del 2019, 1-0. Entrar al banquillo y echar por la borda esa seguidilla no sería un buen comienzo con una afición que aún está resfriada por perder la final ante Cartaginés el torneo anterior.

Los manudos y los florenses se enfrentarán este sábado a las 8 de la noche en el estadio Coyella Fonseca por el liderato del grupo A, luego de un inicio de torneo muy bueno para ambos equipos, con dos triunfos en dos presentaciones.

Pero ojo, la racha no solo puede romperse por el lado rojiamarillo, pues los manudos también tiene una deuda pendiente con el Team cuando el técnico es Hernán Medford.

El Pelícano le ha ganado a los rojinegros nueve de los últimos once partidos y los otros dos quedaron empatados. Es decir, son once partidos sin perder contra la Liga. Incluso, les ganó un título, el Verano 2016.

El entrenador de Alajuelense, Fabián Coito, quien por fin podrá debutar en el banquillo con los rojinegros, manifestó que conoce más de Medford, que de Herediano, porque lo conoció en México cuando fueron compañeros en Pachuca y de hecho son amigos.

Del Team aseguró que conoce algunos elementos individuales que no citó.

“Herediano es un equipo duro. El contexto del partido cambia por la cancha, por las dimensiones y el piso, a lo cual lógicamente nos debemos adaptar”, expresó Coito.

También dijo que si el Team no ha recibido goles en dos partido es porque es un rival con oficio.

“Presenta un juego muy friccionado, de mucho intercambio de balón, donde responde rápidamente también a los ataques del equipo rival. Tiene muy buenos futbolistas. Ya sabemos que va a ser un partido sumamente duro y parejo, donde se va a definir seguramente por algún detalle.”, expresó.

Y también se refirió al hecho de enfrentar a un buen amigo suyo, con una larga amistad que empezó desde que jugaron juntos en México en el Pachuca y se reencontraron en Honduras, como técnicos.

“Es un lindo reto, nada más que hay un resultado deportivo de por medio, donde no está en juego la amistad y el afecto que sentimos uno por el otro. Así que para mí es una cosa muy linda poder jugar un partido donde al otro equipo lo esté dirigiendo Hernán”, comentó el técnico uruguayo.

Más allá del largo invicto que sostiene la Liga ante Herediano, el uruguayo siente una enorme emoción por dirigir otra vez a un club, luego de un largo tiempo dirigiendo selecciones.

Y como una coincidencia que podría mejorar esa transición, Coito encuentra mucho parecido, en esta coyuntura, entre un club y una selección.

“Volver a trabajar en un equipo, como fue antes de mi periodo en selecciones, que fue extenso, los entrenadores siempre nos preparamos para trabajar en equipos, en microciclos de trabajo.

“Que en este caso es muy parecido al formato de selección, porque con la continuidad de partidos, tenemos el pospartido muy corto y la recuperación del futbolista para jugar en dos o tres días hasta con viajes de por medio”, añadió.

Pero también encuentra sus diferencias que no son un detalle menor, pero más bien, es una situación que le favorece, pues implica más tiempo con los jugadores.

“A nivel de selección son periodos cortos, pero muy intensos por unos días y luego no volvemos a tener un contacto físico en campo con los jugadores”, añadió.

Aseguró que tiene un plantel competitivo, pero confesó que todavía no lo conoce lo suficiente.

“No gozamos de un conocimiento tan grande de los jugadores para variar al equipo, algunos por su nivel o por su experiencia y el momento son importantes y en la medida de lo posible deberían estar siempre en el campo porque le dan identidad al equipo”, manifestó.

“O sea, sin perder un estilo, no queremos sobrecargar a un grupo de futbolistas y dejar sin competencia a otros, sino que el potencial de los jugadores permitirá ir variando en el caso que sigan siendo competitivos”, expresó.

¿Lleva Leo Moreira ventaja sobre Miguel Ajú por el mundial?





— “La decisión no me corresponde a mí, le corresponde al entrenador de la Selección. En cuanto a más jugadores tuviera la Liga jugando un evento como un Mundial me sentiría contento, porque somos compañeros de equipo y de tarea. Más allá de pensar en eso, pienso en el bien de la Liga y en el que considere que está en el mejor momento para ocupar el arco”.