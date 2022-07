Fabián Coito demostró mucha seguridad en su presentación con Alajuelense

Fabián Coito no vino con promesas a Alajuelense, sino con la convicción de mucho trabajo por delante. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La palabra cómo fue la más mencionada durante la primera conferencia de prensa del técnico uruguayo Fabián Coito como entrenador de Alajuelense.

A Coito los comunicadores le preguntaron este lunes ¿cómo darle vuelta a esto? ¿ Cómo trasladar la experiencia de un lugar a otro?, ¿cómo convencer a un equipo golpeado anímicamente?, entre otras.

La gran mayoría de preguntas giraron en torno a su poca experiencia como técnico en clubes, a su pasó sin éxito por la selección de Honduras y a los recientes fracasos de los rojinegros para conseguir un campeonato.

Tanto cuestionamiento para una persona que apenas viene conociendo el fútbol nacional y que no ha tenido vela en las peladas erizas parecen un poco drásticas, pero a pesar de tantas dudas, el técnico siempre se mostró tranquilo y muy paciente explicando cada pregunta a pesar que muchas eran parecidas. Es más, Coito hasta dejó ver una que otra sonrisa y nada le quitó la paz.

Fabián Coito fue presentado junto a sus asistentes Martín Arriola y Gonzalo Cigliuti, por Agustín Lleida

“Los entrenadores cuando llegamos a una institución tenemos la clara intención de generar la ilusión de ganar cosas importantes con base al conocimiento, a la experiencia y al conocimiento de los futbolistas. Yo creo que lo que usted dice lo que hace es brindarnos conocimientos y experiencia para lograr el próximo objetivo.

“¿Cómo lo vamos a intentar? Creo que ese es el gran secreto que tenemos los entrenadores, hay que trabajar, tener un gran vínculo con los futbolistas, que son los que toman las decisiones al momento de jugar y sobre todo brindarles mucha confianza. Nada de lo que pasó en el pasado condiciona lo que tenemos por delante. Ese es nuestro gran objetivo, con confianza y con la seguridad de que lo podemos lograr”, comentó ante la primera pregunta que le soltaron.

Sin humos

Con Albert Rudé, el técnico español que dejó el banquillo rojinegro luego de fracasar ante Cartaginés, hablar de la famosa 31, era cosa de todos los días en sus conferencias, por lo que decía que él estaba ahí para ser campeón y nada más, que la 31 esto y que la 31 aquello.

Coito, por el contrario, no mencionó siquiera el número 31, no prometió títulos, ni habló de campeonatos, no vendió humo como dirían algunos, así que los únicos que hablaban de títulos eran los periodistas.

Fabián Coito se mostró muy tranquilo ante la mayoría de cuestionamientos apenas en su presentación.

En un momento de la conferencia Coito dijo que entendía el momento que vive el club y su afición, por lo que lo único que pretendía hacer era bretear y que los actos hablen por sí solos para demostrar cómo puede llevar todo su experiencia como técnico de selecciones a hacer de la Liga un equipo exitoso.

“Eso lo va a demostrar solamente el tiempo, lo que se puede decir ahora son palabras, no van a sonar a más que eso, pero lo que existe es el convencimiento de que lo podemos llevar adelante. Por supuesto que eso lo demostrará el tiempo, los partidos, la preparación, la forma en que los futbolistas se desenvuelven en el campo.

“¿Cómo lograrlo? Ir día a día, ir creyendo en las condiciones de los futbolistas, en la propuesta, en el proyecto, no desalinearse y estar seguros y siempre creyendo en lo que nos hemos trazado. Mantener muchas de las cosas tan buenas que se han hecho y por las cuales la Liga siempre está en la definición del torneo y esperar a que lleguen esos momentos para tomar decisiones”, dijo.

Poco tiempo

Fabián Coito espera estar lo más pronto posible dirigiendo desde el banquillo manudo.

También le preguntaron cómo trabajar el equipo con tan poco tiempo, pues este miércoles los erizos debutarán ante Santos por el Apertura 2022,y Coito no podrá estar en el banquillo porque su permiso de trabajo aún no sale. En el club esperan que para el fin de semana esté listo.

Con solo tres entrenamientos, domingo, lunes y martes, Coito deberá resolver la bronca de su primera alineación, porlo que la gente de más experiencia serán sus grandes aliados.

“Es algo que enfrentamos los entrenadores todos los días, en cada momento del entrenamiento, en una decisión, es algo a lo que estamos acostumbrados y para lo que nos preparamos permanentemente. Lo importante es tener fundamentadas las decisiones que tomamos.

“Los de más experiencia, de más trayectoria, son muy importantes en un grupo, porque la experiencia es algo que es intransferible, que se gana solamente con el correr de los partidos, con vivir situaciones. Es importante que ellos que ya han vivido un montón de cosas, considerarlos, valorarlos y estimularlos, porque por algo han hecho la carrera que han hecho por diferentes lugares”, comentó.

¿Cómo devolverle la confianza a los aficionados?, ¿Cómo hacer de nuevo de la Liga un equipo temible en cualquier situación?, ¿Cómo sacarle provecho a todas las ventajas que tiene y se desea cualquiera? Coito tiene muchos cómo por responder que no se resolvieron este lunes, sino qué se irán sacando sobre la marcha.