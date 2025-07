Los errores que obligaron a Unafut a cambiar el calendario del Apertura menos de 24 horas después de presentarlo

El torneo de Apertura 2025 inició con el pie izquierdo, pues desde el puro inicio, en la presentación del calendario, hubo un error y grande.

Luego de una convocatoria exitosa, el jueves 3 de julio, a donde llegaron la mayoría de medios de comunicación para ver cómo se jugaría fecha a fecha el campeonato, pasaron menos de 24 horas para descubrir que el producto final, el calendario, estaba malo.

La Unafut hizo el calendario mal y así lo presentó. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Este viernes 4 de julio, la Unafut envió un comunicado donde decía a los medios y a los aficionados que se olvidaran del calendario presentado porque había 38 partidos con errores. Y mandaron uno nuevo.

Los juegos que ocasionaron ese enrero eran cinco, que involucraban a siete clubes, y algunos repetían.

Este es el calendario corregido por Unafut. (Unafut/Unafut)

O sea, lo único que tenían que hacer y lo hicieron mal.

Qué cosas tenía el calendario para que la Unafut, aún a sabiendas del error antes de que iniciara la presentación, decidiera cambiarlo.

Para empezar, solo tres clubes tenían el calendario corrido, o sea, jugaban contra los nueve clubes restantes en las primeras nueve fechas, como debe ser, sin repetir rival. Esos tres equipos eran Herediano, San Carlos y Puntarenas.

Así las cosas, Cartaginés jugaba en la jornada 1 y 6 contra Liberia y en la 2 y 7 contra Sporting, cuando ni siquiera había enfrentado a San Carlos, Pérez Zeledón, Alajuelense y Saprissa.

Todo el gasto logístico en que se incurrió para nada. Al final enviaron un correo con el calendario bueno. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

A Liberia también le pasó eso dos veces, con el ya referido Cartaginés y con Sporting, club al que enfrentaría por primera vez hasta en la jornada doce.

Por consecuencia, Sporting tenía una condición similar a la de Liberia. Jugaría contra los brumosos en la 2 y 7 y por primera vez contra los Coyotes hasta en la 12.

Saprissa y Pérez Zeledón presentaban el mismo problema, jugaban dos veces entre sí, antes de la jornada 9, en la 1 y en la 8.

Y la Liga jugaba contra Guadalupe en la 2 y en la 8.

“Cuando terminó la presentación, llamé a la empresa para ver cómo arreglábamos la situación, eran pocos partidos, pero al momento de cambiarlos, como todo va cuadrado, se afectan más partidos”, explicó José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut, en una ronda que hizo por programas radiales.

Así las cosas, la Unafut varió, a partir de esos cinco partidos, la localía de 13 encuentros (14,44%) y 25 duelos (27,78%) cambiaron totalmente la programación. Solo 52 partidos se mantuvieron del calendario original (57,78%).

La alternancia entre partidos de local y de visitante no presentaba mayor error, pues en ningún caso un club tenía más de dos partidos seguidos siendo casa o yendo a visitar dos estadios.

Había clubes que jugaban dos veces en la primera vuelta. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco. )

“Se ha fallado en el proceso, no se ha respetado la equidad deportiva. El actual quedó más bonito para algunos clubes o menos bonitos, será la lectura individual, pero se procuró con las variables solucionar”, explicó.

Pero aunque la alternancia era correcta o no perjudicaba a nadie, a Guadalupe, recién ascendido, le habían echado toda la carga pesada al inicio del torneo.

Empezaba con una visita al Herediano, luego recibía a Alajuelense, visitaba a Saprissa en la tercera fecha. En la cuarta era local contra Cartaginés y en la quinta recibía a Puntarenas.

En la versión corregida, al menos le corrieron el juego contra el Monstruo a la jornada ocho. En la tercera recibe a Puntarenas y en la quinta visita a Pérez Zeledón, siempre ruda, pero no tanto.

El cierre del Cartaginés era de miedo, visitaba al Morera Soto en la 17 y localía ante Saprissa en la 18. Con lo que sufren en las últimas jornadas.

En la nueva versión, a Liberia es al club que le toca un cierre duro, recibiendo a la Liga en la jornada 16 y visitando a Saprissa y Cartaginés en la 17 y 18.

Casi cancelan

El campeonato no pudo tener un inicio más convulso, tal fue el desmadre que el propio Loaiza admitió advertir el error antes de la conferencia, pero decidió seguir adelante.

“Me di cuenta el jueves. Cuando me fui al hotel donde era la actividad, temprano, vi un error con las jornada 1 y 6 (se repetían), eso me alertó. No sé si era mejor cancelar el evento”, aceptó.

El calendario del Team en la primera versión era correcto, el de la Liga no. (John Durán/John Durán)

Su postura de respetar a los medios que ya habían llegado, de mantener los banners, la logística y programación lo hizo continuar. ¿Fue una buena estrategia hacer la actividad aún sabiendo de ese error?

Esteban Mora, estratega en comunicación y especialista en redes sociales, expresó que el manejo que hizo Loaiza de la situación fue errónea.

Explicó que era preferible, en el momento de percatarse del error, parar la actividad y decir que hubo un error y que debe posponer, o retrasar un par de horas, o las que fueran, mientras arreglaban la situación.

“El deber siempre es con la verdad, más en tiempos donde todos los ojos están encima, sobre todo si es un tema de fútbol. El error se iba a percibir, estás expuesto.

“Era mejor suspender, que continuar con la actividad y hacer un tour radial pidiendo perdón. Ya afectó la imagen de su empleador”, manifestó el especialista.