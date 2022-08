Los números que hace Geiner Segura para sacar a flote a Cartaginés

Geiner Segura tiene claro que necesitan empezar a ganar ya. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez; Mayela López)

El mal arranque del Cartaginés, con solo un punto de nueve, puso a bretear duro a Geiner Segura y a todos en el cuadro brumoso, pues como campeón nacional tienen un título que defender.

En un torneo tan corto, saben que no se pueden rezagar en ningún momento.

Para peores, tienen una seguidilla de cinco partidos como visitantes, que empezó el domingo pasado en San Carlos y sigue el sábado ante Saprissa.

“A veces hacemos los números, pero no me gusta, tenemos que ganarnos las cosas y no se puede contar con números que no se tienen. Lo que debemos hacer es sumar partido a partido, sumar y acercarnos a los que están arriba, pero no contar con algo que no tenemos a la mano. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y ya no podemos perder más puntos, porque de lo contrario no nos va a alcanzar”, comentó Geiner este jueves.

A Segura le cuestionaron si en su equipo el histórico título le quitó el hambre de ganar.

“Si se ve a detalle, ante Puntarenas terminamos muy bien físicamente (pese a dos expulsiones) y en esa parte física no veo problema, sino que era un tema de descanso.

“Tuvimos días muy diferentes a los que vive un deportista y lo que estamos recuperando es esta rutina, porque se necesita entrenar bien, descansar mental y físicamente, dormir temprano y cuidar la alimentación”, explicó.

Cartaginés para el sábado ya recupera a Michael Barrantes, luego de una sanción de tres partidos y espera contar con Marco Ureña en delantera, último refuerzo blanquiazul.

