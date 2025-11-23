Lucha libre costarricense planea una gran “vendetta” para finalizar el año con figuras internacionales

El fin del 2025 se acerca y este traerá consigo una gran “vendetta” o venganza, terminó con el que la empresa costarricense de lucha libre Riot Wrestling Alliance (RWA) bautizó al que es su evento más importante del año, el cual ya realiza por cuarto año consecutivo.

Fecha, sede y expectativa del público

Este 7 de diciembre en San Francisco de Dos Ríos, en el Lion Pack Fitness Center, se realizará “Vendetta 4: Echoes”, uno de los shows con el que los aficionados de la lucha libre en Tiquicia estarán muy atentos para no perderse, el cual contará además con invitados internacionales.

Vendetta 4 se realizará el 7 de diciembre en San Francisco de Dos Ríos. (Jorge Castillo/Jorge Castillo)

Organización promete un show de alto impacto

Gabriel Arias, uno de los gerentes y cabeza de la compañía, nos explicó que tienen muchas expectativas por un evento que, garantiza, estará por todo lo alto para el que quiera tener la experiencia de ver en vivo este tipo de espectáculos.

“Si se los explico en términos futbolísticos, esta es la final del campeonato; esa es la importancia que tiene Vendetta para RWA, es el punto más alto en las historias, en los invitados, a nivel competitivo, es el show que todos los luchadores de la empresa llegan a ver como su momento de gloria, el que nadie quiere perderse”, explicó.

Tres estrellas internacionales llegan a Costa Rica

Este es el show con el que se cuenta con más estrellas foráneas; en este caso vendrán tres invitados para retar el nivel de los ticos y dar un gran show.

Josh Woods será uno de los invitados para Vendetta 4. (Cortesía RWA/Cortesía RWA)

“Viene Josh Woods, quien está en AEW, segunda empresa de lucha libre más importante a nivel mundial, solo detrás de WWE, excampeón de Ring of Honor, otra muy importante también.

“Tenemos a Action Jackson, con pasado en AAA, una de las empresas más grandes de México (y, actualmente, propiedad de WWE), y a Vinny Pacífico, luchador muy conocido dentro de la escena independiente de Estados Unidos, quien tiene hasta contratos con Nike”, explicó.

Los rivales costarricenses: el talento local al máximo nivel

Los tres luchadores se enfrentarán a los mejores talentos de RWA: Jo Aris, un prodigio de la lucha de solo 20 años; Regulus Maxens, de gran técnica y volador por excelencia; y Brumoso Jr., hijo de la leyenda de la lucha libre tica del mismo nombre y uno de los más rudos del país.

El campeonato máximo también en disputa

Tyker Hawk defenderá su campeonato en Vendetta 4. (Cortesía RWA/Cortesía RWA)

Además, también está el atractivo por el campeonato máximo de la empresa en propiedad de Tyler Hawk, quien defenderá su título ante Nero del Rey y Evan Parker, antes mejores amigos y ahora fuertes enemigos divididos por la ambición de ganar el campeonato.

Entradas, precios y puntos de compra

Las entradas las pueden conseguir a diez mil colones por medio de Sinpe Móvil al número 8770-3858 (RWA Sports SRL) o por la página www.specialticket.net.