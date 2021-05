Yo creo que se ha hablado mucho, no fue un tema de disciplina, fue administrativo, porque me parece que la disciplina la llevé bien, no había situaciones como esas (indisciplina), se dio, pero tampoco fue que había una indisciplina total, quizás fue una mala decisión de la dirigencia, y yo no renuncié, me echaron. Y le digo una cosa a la gente, a como se dio el torneo, es probable que hubiéramos clasificado, tomado en cuenta los puntos que hicimos en el torneo anterior.