“Aquí en selección he dejado un cariño por lo que hice, porque en algún momento me sacrifiqué dejando mis equipos para estar en la selección, aunque podía perder el puesto adonde estaba, no importa, pero siempre preferí a la selección, por eso creo que la gente me tiene aprecio y yo le tengo tanto aprecio a la selección”, comentó.