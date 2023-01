Luis Fernando Suárez por fin habló sobre Eurodata y el fogueo en Irak

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, expresó en Teletica.com que la gente de la Fedefútbol sabía que Eurodata, la empresa que organizaba los fogueos, era de los hermanos Jairo y Ricardo Pachón y que uno de ellos es su representante.

Así lo aseguró este viernes, en una entrevista que el periodista Daniel Jiménez le hizo al seleccionador, vía telefónica.

Luis Fernando Suárez dijo que no tuvo nada que ver con la organización de los fogueos. (Jorge Castillo)

-¿Siente que se equivocaron con el amistoso ante Irak?

Uno no sabe cómo se va a manejar la logística y estas situaciones y creo que era una buena posibilidad de mirar cosas, dentro de las situaciones del trabajo que queríamos hacer.

Un partido de preparación de todos modos era bueno hacerlo y no creo que haya equivocación, ocurrieron cosas totalmente diferentes a lo que pensábamos y se tuvo que cancelar, había que tomar decisiones y al decir que sí y cuando se presentó el proyecto me pareció que era bueno y viable hacerlo, pero cuando se dieron las circunstancias, creo que lo mejor era no jugar este partido.

—Al final, este partido generó cierta inconformidad en el seno de la Federación porque los hacía la empresa de su agente, Ricardo Pachón. ¿Usted conocía que estos partidos los hacía Eurodata?

Lógicamente que sí y siempre han tenido contactos que no necesariamente son desde ahora.

Desde hace mucho tiempo ha habido esos contactos porque ellos son empresarios y es una situación donde yo no tengo nada que ver y la Federación aceptó todo eso.

La Federación sabía de todo eso, es una situación totalmente diferente a lo que yo tengo como contacto con mi representante, han hecho un montón de contratos antes de yo llegar. O sea, que en ese sentido es una situación muy normal que se dé en esa relación de representantes, juegos con las federaciones, en la que yo no tengo absolutamente nada que ver.

—¿Cómo ha convivido con la crítica después del Mundial?

Como es normal, cómo lo debo hacer siempre como entrenador. También he convivido con los buenos comentarios de la gente que está alrededor y también de algunos periodistas, pero tampoco eso me lleva a tranquilizarme, ni lo muy malo ni lo muy bueno, ya como que no me ha de mover, me ha de mover los objetivos a futuro.

Conflicto de intereses

Recordemos que, luego de una recomendación de la Fiscalía de la Fedefútbol, se acordó cortar vínculos con Eurodata para la organización de partidos amistosos mientras Suárez sea el entrenador nacional para evitar conflcto de intereses.

