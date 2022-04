Luis Fernando Suárez revela momento en el que sintió que pudo ser despedido de la Tricolor

Luis Fernando Suárez agradeció a Rodolfo Villalobos por sostenerlo en momentos complicados. (Alonso Tenorio)

El colombiano Luis Fernando Suárez tiene a la selección de Costa Rica a un paso de clasificar al Mundial de Catar 2022.

El técnico cafetero debe triunfar en el repechaje ante Nueva Zelanda para amarrar el boleto, misión que después de todo lo vivido con la Tricolor parece que puede hacerse realidad.

En una entrevista en el programa 120 Minutos de radio Monumental, el seleccionador reveló que siempre trató de blindarse ante las críticas y de los momentos duros que vivió, especialmente al inició de su proceso con la Sele, sin embargo destacó un momento en particular.

El cafetero confesó que luego de acabar una primera fase muy mala, en la que la roja era sexta y estaba lejos de la zona de clasificación o del repechaje, tuvo una conversación con Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, que le marcó el rumbo luego de la derrota como visitante 1-0 ante Canadá.

“Yo quiero valorar la valentía del presidente, porque la salida mía era lo más fácil de hacer y lo que supuestamente iba a dejar a todo mundo muy tranquilo, sin embargo se la aguantó y llevó palo.

“Lo que sí me dijo un día fue: ‘Profe, esta segunda vuelta tiene que ir totalmente distinta porque sino usted y yo nos tenemos que ir’ y bueno afortunadamente no pasó' le agradezco que me aguantó”, dijo.

A la mejenga siguiente, Costa Rica derrotó a Honduras en el Estadio Nacional 2-1 con un gol de Gerson Torres en tiempo de reposición, el partido que marcó la resurrección de la Sele.

“Hubo momentos que sí fueron muy estresantes y no lo niego, pero creo que lo que más lo fortalece a uno son esos momentos difíciles. Recuerdo una rueda de prensa que dimos después del partido contra Honduras acá, recuerdo todas las preguntas que me hicieron, lacerantes, hirientes, pensando como si uno no sirviera para esto y eso más bien le da más fuerza a uno.

“Hubo una pregunta que hasta me dijeron si estaba capacitado para dirigir una selección nacional después de haber dirigido en dos Mundiales. Era complicado y hay que saberlo manejar y sobre todo saber qué responder”, se sinceró el técnico.

El gol de Gerson Torres ante Honduras marcó la resurrección de Costa Rica y un segundo aire para Luis Fernando Suárez. (Rafael Pacheco Granados)

El cafetero afirma que él es responsable de muchas de las que cosas que sucedieron al inicio de la eliminatoria y lo explicó por un motivo que resultó muy particular.

“Yo estaba pensando ayer (este domingo) respecto a mi situación en Costa Rica y cómo llegué y de pronto yo soy el culpable de todas las situaciones que se dieron al principio del proceso porque a mí me ofrecieron la selección mucho antes y yo no acepté, por ciertas condiciones en las cuales no estaba de acuerdo. Fue justo después que pusieron a trabajar al profesor Matosas.

“Yo estaba entre esos candidatos, fueron a hablar conmigo a Bogotá y no lo acepté y ahora me parece que fue un error, porque el tiempo es lo que te la posibilidad de trabajar bien, de conseguir resultados y un poco todo lo que se dio al final, hacer este trabajo exprés que dio un resultado positivo, se podía haber logrado de una manera diferente si llegaba antes”, dijo.

A Suárez le cuestionaron si fue difícil aceptar las renuncias de jugadores como Manfred Ugalde y Giancarlo González y pintó una raya entre ambos casos los cuales ve muy diferentes

“El caso de Giancarlo él me llamó, me dijo con toda la sinceridad: ‘profe yo siento que en este momento hay gente puede competir por mí, yo ya di lo que tenía que dar en la selección y es mi deseo no estar más en la selección’. Yo lo entendí por completo y no fue con la intención de hacer daño, él tomó una decisión en la que yo agradezco la franqueza.

“El caso de Ugalde es diferente porque renuncia supuestamente porque dije algo. Uno tendría que entender situaciones emotivas, pero los jugadores también deben entender las exigencias que significa representar al país que siempre es durísimo, con críticas mordaces y sin embargo seguir adelante como les ha sucedido a otros”, agregó,