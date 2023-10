Luis Marín aclaró qué sucedió con los supuestos actos de indisciplina en San Carlos

Luis Marín comentó que sí hubo actos de indisciplina entre sus jugadores. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Marín, técnico de San Carlos, confirmó este domingo que a lo interno de su equipo hubo una situación de indisciplina por la que tuvo que actuar y dejar fuera de convocatoria a unos jugadores.

“Sí, hubo un acto de indisciplina y no vamos a esconderlo. Se tomaron las medidas del caso y punto, eso fue lo que se hizo y no es necesario decir más al respecto. Ya hablamos lo que tuvimos que hablar a lo interno y no vamos a hablar más de eso”, destacó.

El entrenador no dijo nada más del caso, ni cuáles fueron los jugadores con los que tomó medidas, solamente hizo un llamado a que todos los futbolistas sean comprometidos y profesionales con el momento que vive el equipo.

“Por supuesto que no es lo ideal ni lo que tiene que ser, el comportamiento tiene que ser otro. Nuestra forma de trabajo es que queremos jugadores comprometidos, profesionales, entregados, que den el 100%. Somos seres humanos, nos equivocamos, tampoco hay que matar a nadie por eso y vamos para adelante con ellos y con todo el equipo a sacar esto en los próximos partidos”, opinó.

Marín además indicó cuál es el principal problema que se ha encontrando y ṕor el cual están perdiendo puntos.

“Nos falta liquidar a los rivales cuando están para liquidar, nos pasó con Alajuelense, que no lo hicimos, y en esta ocasión, tuvimos que matar cuando se nos presenta la oportunidad.

“El fútbol no es justo a veces, hay que aceptarlo; desgraciadamente es así, es de resultados, yo veo equipos que tienen menos fútbol y argumentos y están con mejor posición en la tabla y tenemos que aceptarlo. Lo que nos toca es ser más contundentes y que nuestro volumen de juego sea vea reflejado en los resultados”, comentó.