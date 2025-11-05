Luis Suárez no aprende y recibió un nuevo castigo en momento clave para el Inter Miami en la MLS

El uruguayo Luis Suárez recibió un partido de sanción, por golpear a un rival, un castigo que lo apartará del juego decisivo de primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC.

El incidente ocurrió el sábado anterior, en el segundo partido de esta eliminatoria, que está empatada 1-1 en el global y se definirá en el juego de desempate del próximo sábado.

Al minuto 71, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival, una jugada por la que no fue amonestado por el árbitro.

La MLS castigó al delantero Luis Suárez, por conducta violenta. Instagram.

A inicios de setiembre, el sudamericano fue castigado con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un miembro del Seattle Sounders.

La sanción que recibió Luis Suárez

El Comité Disciplinario de la liga norteamericana (MLS) decretó una suspensión de un partido al uruguayo por “conducta violenta”, además de una multa por una cantidad no especificada.

Unas horas después del anuncio de este miércoles, el Inter emitió un comunicado en el que “acepta” y “respeta” la decisión del Comité Disciplinario, aunque la considera un precedente preocupante.

A inicios de setiembre, Luis Suárez fue sancionado por escupirle a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders. AFP. (ALIKA JENNER/Getty Images via AFP)

“El club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta el hecho de volver a arbitrar una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros del partido y el VAR”, señaló el texto.

El Inter también confió en que “en el futuro se aplicará el mismo criterio a todas las situaciones sobre el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo”.

El choque del sábado concluyó con una derrota del Inter por 2-1 ante el Nashville SC que dejó la eliminatoria igualada 1-1.

El tercer y definitivo encuentro de la serie se jugará el próximo sábado en la cancha del Inter, donde la escuadra de Messi se arriesga a una eliminación temprana como la del año pasado, que lo condenaría a un nuevo año sin levantar títulos.